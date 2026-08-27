El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este martes una cumbre de urgencia en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno junto a más de 60 intendentes bonaerenses de diversas fuerzas políticas. El objetivo central del encuentro fue analizar la crítica situación sanitaria provincial y coordinar acciones frente a lo que el mandatario calificó como un recorte drástico de recursos por parte de la administración central.

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, el mandatario cuestionó directamente la gestión del presidente Javier Milei. Durante su discurso, utilizó términos muy duros para describir el escenario actual y afirmó: "Las políticas de abandono del Gobierno de Milei son verdaderamente criminales: estamos viviendo una catástrofe sanitaria que era absolutely evitable".

#SaludPública 🏥🔥 Kicillof reunió a intendentes y denunció el ajuste de Milei en salud



El gobernador bonaerense encabezó un encuentro con jefes comunales y volvió a cuestionar los recortes nacionales en el sistema sanitario.



📌 Participaron intendentes de distintos distritos… pic.twitter.com/q3jos8u0mg — ANDigital (@ANDigitalOK) May 19, 2026

Según la mirada del Ejecutivo provincial, el impacto del ajuste en salud no es una materia de discusión teórica. Al respecto, Kicillof remarcó ante los jefes comunales: "En muy poco tiempo, el ajuste y la eliminación de programas generaron un aumento sin precedentes en la mortalidad infantil, la mortalidad materna y las internaciones por causas evitables".

El impacto en los hospitales públicos

Uno de los ejes centrales del cónclave fue la presentación de un detallado informe estadístico sobre el estado actual de los hospitales públicos en territorio bonaerense. Los datos oficiales expuestos por el Ministerio de Salud reflejan una fuerte presión sobre la infraestructura debido a la recesión generalizada.

El gobernador vinculó de manera directa la crisis económica con la saturación de la atención médica y detalló: "Debido a la crisis económica, la pérdida de empleos y la desregulación de la medicina prepaga, más de 742 mil personas perdieron su cobertura: como consecuencia, se ha sobrecargado todo el sistema público provincial y municipal".

Frente a este panorama de vulnerabilidad social, el dirigente peronista buscó enviar una señal de contención hacia los distritos y aseguró: "Mientras alertamos y señalamos al responsable, no nos quedamos de brazos cruzados: junto a los intendentes estamos una vez más haciéndonos cargo de la situación y brindando todas las respuestas que están a nuestro alcance".

El faltante de medicamentos y vacunas

Por su parte, el ministro Nicolás Kreplak ofreció precisiones sobre el desfinanciamiento de programas sanitarios esenciales por parte de la Secretaría de Salud de la Nación y trazó un panorama sombrío respecto al abastecimiento de insumos básicos en los 135 municipios.

El funcionario provincial apuntó contra el jefe de Estado y sostuvo: "Javier Milei decidió abandonar a la población argentina: desde que asumió, recortó el presupuesto en Salud un 40%, paralizó la entrega de medicamentos, redujo la distribución de vacunas y aplicó la motosierra sobre el PAMI".

Como respuesta institucional a la situación expuesta, los jefes comunales suscribieron un documento conjunto a través del cual formalizaron un reclamo ante la Nación para exigir la restitución de las partidas presupuestarias y los fármacos de alta complejidad considerados indispensables para el funcionamiento diario de los centros de atención primaria.

Sostenimiento de programas provinciales

Hacia el cierre del encuentro, se ratificó que la provincia buscará mitigar la falta de cobertura mediante el uso de herramientas financieras propias, apuntalando principalmente el programa Medicamentos Bonaerenses para intentar sustituir la asistencia nacional.

Sobre este punto, el gobernador bonaerense afirmó: "Vamos a seguir haciendo un esfuerzo inmenso para sostener programas como ‘Medicamentos Bonaerenses’, intentando sustituir en la medida de nuestras posibilidades a un Estado nacional que cortó totalmente el envío de remedios a las provincias".

Finalmente, el mandatario bonoerense confirmó que la estructura política de su administración respaldará de forma activa las movilizaciones gremiales y sociales de los próximos días, concluyendo: "Nuestro compromiso se ve en la gestión y en las calles: mañana la Provincia de Buenos Aires estará presente en la marcha federal que se convocó para defender el derecho a la salud".

La jornada contó además con la participación de la subsecretaria de Atención de la Salud y Articulación Territorial, Alexia Navarro, legisladores provinciales y referentes sanitarios de la región.