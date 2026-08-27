Una pareja enfrentó a trompadas a tres delincuentes que entraron a su casa en Santa Clara del Mar

Una violenta secuencia de inseguridad conmocionó a Santa Clara del Mar donde una pareja se enfrentó cara a cara con delincuentes que ingresaron a su vivienda durante la noche, se pelearon a trompadas y los terminaron poniendo en fuga.

El episodio, que ocurrió el pasado viernes, fue registrado por las cámaras de seguridad de la vivienda, y en las imágenes no solo se observan golpes y escenas de extrema violencia en medio de un intento de robo que pudo terminar en tragedia, sino que además se escuchan insultos y los desesperados gritos de la mujer.

El hecho ocurrió cerca de las 23.30 horas en una casa ubicada en la esquina de las calles Acapulco y Santa Elena, de la mencionada localidad de Santa Clara del Mar, en el partido de Mar Chiquita, plena Costa Atlántica bonaerense.

Delincuentes encapuchados y una escena caótica

Según se observa en las imágenes, al menos tres delincuentes llegaron encapuchados, vestidos de negro y utilizando linternas para moverse dentro del terreno.

Al ingresar al patio delantero sorprendieron a la mujer, quien comenzó a pedir ayuda desesperadamente.

Los gritos alertaron a su pareja, que salió rápidamente desde el interior de la vivienda para intentar defenderla, momento en el que comenzó una violenta pelea cuerpo a cuerpo, con golpes de puño, empujones y patadas.

#Inseguridad 🚔🎦 Noche de terror en Santa Clara del Mar: Pareja se enfrentó a trompadas con delincuentes



Al menos tres sujetos encapuchados entraron a una vivienda y atacaron brutalmente a una pareja. Todo quedó filmado.



📹 El violento intento de robo fue registrado

⚠️ Golpes,… pic.twitter.com/2Nd3vbj8Up — ANDigital (@ANDigitalOK) May 19, 2026

Brutal agresión contra la mujer

Uno de los momentos más impactantes del video ocurre cuando uno de los atacantes toma del cabello a la mujer y la arroja violentamente al suelo.

Instantes después le propina un golpe de puño en el rostro, mientras continúan los desesperados pedidos de auxilio de las víctimas.

La secuencia generó indignación en redes sociales por el nivel de violencia exhibido por los delincuentes, que a la postre huyeron tras trepar a la medianera y fugarse por un terreno lindero.

Según trascendió, el vehículo utilizado para la fuga fue encontrado abandonado horas más tarde en inmediaciones del Aeropuerto de Mar del Plata.

El caso provocó fuerte preocupación entre vecinos de Santa Clara del Mar, que denuncian un crecimiento de los hechos violentos y reclaman mayor seguridad en la zona.

Mientras tanto el titular de la UFI Descentralizada encabezada por el fiscal Ramiro Anchou, en conjunto con personal de la DDI Mar del Plata, continúa recabando pruebas e información para identificar, localizar y capturar a los responsables de este violentísimo y conmocionante hecho.

