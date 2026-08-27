Milei minimizó la interna oficialista y respaldó a Caputo y Menem

El presidente de la Nación, Javier Milei, rompió el silencio este martes en una extensa entrevista brindada al canal de streaming Neura. Durante la transmisión, el jefe de Estado se enfocó en disipar las crecientes versiones periodísticas sobre supuestas fracturas en la cúpula de la administración central y concentró su discurso en blindar a su mesa chica frente a las críticas de la oposición y el periodismo.

El mandatario nacional centró gran parte de sus declaraciones en negar de forma rotunda la existencia de una pelea interna entre su principal asesor estratégico, Santiago Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El rumor de un distanciamiento entre el estratega de la Casa Rosada y la máxima autoridad legislativa del oficialismo venía ganando terreno en el debate político durante las últimas horas.

#Negacionismo 🤔💭 Milei salió a apagar la interna y respaldó a Caputo y Menem



El Presidente negó una crisis dentro del oficialismo y defendió tanto a Santiago Caputo como a Martín Menem tras los fuertes cruces internos del fin de semana.



📌 Milei habló de una polémica… pic.twitter.com/MJzzIkNMP6 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 20, 2026

Frente a estas versiones de debilidad institucional en los mandos libertarios, el líder del Ejecutivo recurrió a definiciones contundentes de carácter personal y político. El Presidente definió a Santiago Caputo como un "hermano" del proyecto y, al mismo tiempo, elogió la tarea de Menem al frente de las complejas negociaciones parlamentarias en el Congreso nacional.

La denuncia de Milei por las operaciones en redes

El foco de la polémica que el mandatario buscó desactivar se originó a raíz de una serie de publicaciones cruzadas en el entorno digital. El jefe de Estado argumentó que las sospechas de un quiebre en la fuerza gobernante forman parte de un armado intencional diseñado por sectores ajenos al espacio libertario para horadar la cohesión del gabinete.

En ese sentido, Javier Milei aseguró que la cuenta de X (@PeriodistaRufus) vinculada a Menem fue "plantada" en el ecosistema de las redes sociales. Según la visión expuesta por el mandatario frente a los micrófonos del canal digital, el conflicto no tiene un correlato en la realidad interna del oficialismo y se trata de una controversia "prefabricada" con el único fin de generar problemas en la gestión diaria.

"Gagá":

Porque descubrieron que Martin Menem insultaba a miembros del Gobierno Nacional desde una cuenta anónima llamada "PeriodistaRufus", en donde filtraban información según sus intereses. pic.twitter.com/F4sxWzKyx8 — Tendencias (@TTendenciaX) May 16, 2026

Defensa del rumbo de la gestión económica

Además de desactivar los ruidos de la trastienda política, el jefe de Estado aprovechó el espacio audiovisual para trazar un balance sobre la marcha del programa de reformas y la evolución de las principales variables financieras del país. El Presidente volvió a defender el sendero de la gestión económica, ponderando los resultados fiscales obtenidos mediante el plan de estabilización.

Para el jefe de Estado, la consolidación del superávit y el control del frente cambiario constituyen los pilares que permitirán avanzar hacia las siguientes fases de la reforma del Estado. El mandatario insistió en que el rumbo adoptado por su equipo es innegociable y advirtió que las operaciones de prensa no lograrán desviar la atención de los objetivos principales fijados por la Casa Rosada.

Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos. — Santi C. (@slcaputo) May 16, 2026

Hacia el cierre del reportaje, Milei ratificó la unidad de criterios entre los distintos estamentos de La Libertad Avanza, asegurando que la sintonía entre los funcionarios técnicos del Ministerio de Economía y el ala legislativa se mantiene intacta a pesar de la presión externa.