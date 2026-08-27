Paoltroni exige la intervención de Formosa: “Insfrán es un dictador disfrazado”

El senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, presentó un proyecto de intervención de la provincia de Formosa, al esgrimir que “están dadas todas las condiciones” para que ello suceda.

Respaldado por el abogado constitucionalista Daniel Sabsay, el legislador oficialista indicó que “se trata, sobre todo, de empezar a tener normalidad, salud, justicia, educación e ir a elecciones libres en nuestra provincia”.

Tensión interna

Vale mencionar que Paoltroni no pudo presentar su proyecto en el Salón Azul de la Cámara alta, tal y como estaba previsto, y en ese sentido acusó a la vicepresidenta Victoria Villarruel de someterse a los pedidos del presidente del bloque peronista, José Mayans, y a las presiones del gobernador Gildo Insfrán.

En concreto, el senador libertario recibió una comunicación firmada por la directora de mesa de entradas de la Secretaría Parlamentaria, Viviana Pellegrini, quien le informó que el evento se trasladó “por razones de agenda parlamentaria” al Salón Auditorio en el edificio Anexo.

Paoltroni asumió que esta decisión está relacionada con una nota que le presentó formalmente a Villarruel el senador Mayans, junto a su compañera de bloque, Teresa González, en la que le aseguraban que el evento era “alarmante”.

“El Senado de la Nación, como órgano representativo de los estados provinciales, no puede permitir que manifestaciones de este tipo se produzcan en su seno, ni habilitar sus instalaciones para actividades que buscan socavar la arquitectura institucional de las provincias que lo integran”, exponía el texto presentado por los legisladores peronistas.

El proyecto

La iniciativa impulsada por Paoltroni dice que en Formosa existe “un quebrantamiento sistemático de los pilares esenciales del sistema republicano y democrático”, además de denunciar agotamiento de las vías judiciales y vulneración de derechos humanos.

Al aludir al gobernador Gildo Insfrán, el senador de LLA disparó: “Es un dictador disfrazado dentro de una República”.

Esta es la realidad de la propiedad privada, la vivienda y la Justicia de Formosa. Necesitamos la intervención federal. pic.twitter.com/o0nQAvFRAh — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) May 20, 2026

En tanto, recordó que la Corte Suprema, en una votación unánime, dijo que en Formosa no se respeta la forma republicana de gobierno y, a su vez, que Insfrán es un gobernador ilegítimo desde el año 2003.

En la misma línea, subrayó que el Carlos Rosenkrantz, en su votación, fue un poco más allá y dijo que, además de ser ilegítimo, es ilegal, porque cuando se llevó adelante la presentación de la inconstitucionalidad de la reelección indefinida, Insfrán ya era candidato y no podía haberse vuelto a postular.

Esta es la triste realidad del sistema de salud formoseño. Necesitamos la intervención federal. pic.twitter.com/93mgiJL4Hh — Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) May 19, 2026

"El Poder Judicial ya habló, ahora le toca a la política. Todos los que ocupan una banca de senador o de diputado nacional tienen la responsabilidad de votar en consecuencia sobre esta ley y el fiel cumplimiento de su juramento, cuando dicen que juran defender y respetar la Constitución Nacional. No se puede permitir, bajo ningún concepto, que en la República Argentina haya un tipo que está por cumplir cuarenta años en el Poder Ejecutivo”, argumentó.

Y remató: “En el mundo entero no hay un caso igual, no existe. El resto son reyes o dictadores. Por eso, esto no se puede permitir. El mundo mira y también es parte de la seguridad jurídica que tiene que brindar la República Argentina”.

