Tremenda noche en el Abasto: Fernández Fierro + El Ejército Negro

La Fernández Fierro, la agrupación insignia del nuevo tango recibe en un único concierto a El Ejército Negro by Pilsen, banda integrada por músicos que fueron parte de Los Violadores y de Pilsen. La cita es el sábado 30 de mayo a las 21 horas, con entradas desde $ 18.000 en el CAFF, sito en Sánchez de Bustamante 772 (jubilados gratis, estudiantes mitad de precio, descuento para Sindicato de Profesores Universitarios).

El Ejército Negro

Luego de la separación de Los Violadores en 1992, Pil Trafa y Tucán Barauskas forman la banda Pilsen. Tras las impactantes pérdidas de su líder Pil y de su bajista Tomás Loiseau, Tucán y el baterista Tulio Pozzio deciden reorganizarse y sumar a otro ex Violadores, el bajista El Niño Khayatte, para crear El Ejército Negro by Pilsen.

La Fernández Fierro

Es una de las principales orquestas de tango contemporáneo de Buenos Aires. Reconocida por su sonido potente y sus presentaciones en vivo de gran intensidad, la orquesta ha renovado el lenguaje del tango en el siglo XXI, combinando tradición y una estética moderna y audaz. Su música fusiona la fuerza dramática del tango clásico con influencias actuales, creando un estilo propio dentro de la escena musical argentina.

Una experiencia imprescindible para descubrir el tango actual en Buenos Aires, en el CAFF (Club Atlético Fernández Fierro), espacio cultural fundado por la propia orquesta.

Con un repertorio original, su formación integrada por Joaquín Áleman en piano; Manuel Barrios en bandoneón; Andrés Hojman en viola; Julia Testa, Martín Elter y Juan Villegas Restrepo en violines, y Yuri Venturin en contrabajo, voz y dirección musical, la Fierro propone un recorrido por composiciones originales de Venturin y de autores contemporáneos como Palo Pandolfo, Lele Angeli, Tape Rubín, Santiago Bottiroli o Silvio Cattáneo que son postales de la áspera realidad que vivimos.