Jaime Méndez lidera el ránking de intendentes del Gran Buenos Aires

CB Global Data presentó su ránking de intendentes del Gran Buenos Aires correspondiente al mes de mayo, con Jaime Méndez de San Miguel como el mejor conceptuado por sus vecinos y en el otro extremo de la tabla se ubican tres peronistas.

Los tres intendentes del Gran Buenos Aires mejor posicionados este mes según el diferencial de imagen —calculado como la diferencia entre imagen positiva e imagen negativa— son, como quedó dicho, Jaime Méndez (San Miguel), quien encabeza el ranking con un diferencial de +26,5 puntos porcentuales; seguido por Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), con +25,2 puntos; y en tercer lugar Federico Otermín (Lomas de Zamora), con un saldo positivo de +22,6 puntos.

Los peores

En el otro extremo del ranking, los intendentes del GBA con peor desempeño en términos de diferencial de imagen son Julián Álvarez (Lanús), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de -16,0 puntos porcentuales; seguido por Gustavo Menéndez (Merlo), con -15,8 puntos; y Fernando Moreira (General San Martín), con un saldo de -15,0 puntos.

Mayores crecimientos y caídas

En relación con la variación respecto del mes anterior —comparando el diferencial de imagen de la medición previa con el de este mes—, el intendente que más creció fue Ariel Sujarchuk (Escobar), con una mejora de +5,7 puntos porcentuales en su diferencial. En contraste, la mayor caída del mes correspondió a Federico Achával (Pilar), quien registró un descenso de -5,8 puntos.