Ovación y desfile de famosos en la función especial de “Secreto en la montaña”

Secreto en la montaña, la aclamada historia que conmovió al mundo desde el cine, estrenó a sala llena en versión teatral argentina y con una rotunda ovación en el Multiteatro. Fue en el marco de una función de prensa que reunió a destacadas figuras del espectáculo, la cultura y los medios.





Entre los invitados estuvieron Valeria Mazza, Graciela Alfano, Natalie Pérez junto a Tomás Rottemberg, Kevsho, Anita Espasandín, Débora Nishimoto, Diego Peretti y el elenco de El Chat de Mamis: Eugenia Tobal, Carla Conte, Lionel Arostegui, Manuela Pal y Berenice Gandullo.



También dijeron presente Maida Andrenacci y Héctor Díaz, Dan Breitman, Nicolás García Hume y Bárbara Lombardo, Malena Guinzburg, Sofi Morandi, Pablo Albella, Roberto Piazza, Pablo Turturiello, Mica Vázquez y las hermanas Marull, entre otros invitados especiales.





Con un dúo protagónico con una intensidad escénica excepcional, Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe, bajo la dirección de Javier Daulte, dan vida a los icónicos personajes de este relato donde, como afirman ellos mismos, “uno no se enamora de quien quiere”.



El elenco se completa con Laura Paredes y Roberto Castro, dos figuras clave de la escena que aportan solidez y profundidad a esta puesta.





Amor prohibido, tensión emocional y una sensibilidad que atraviesa se combinan para construir una experiencia teatral íntima, cruda y profundamente humana.

La historia

Ambientada en el interior profundo de Estados Unidos, la obra narra el vínculo intenso y complejo entre dos jóvenes vaqueros que, en medio de la inmensidad de la montaña, descubren un sentimiento tan poderoso como imposible dentro del contexto social que los condena. “No te vas a enamorar de quien quieras” resuena como una sentencia que marca de manera irreversible el destino de ambos.



La dirección de Javier Daulte aporta su reconocida capacidad para articular profundidad dramática, ritmo narrativo y una mirada sensible sobre emociones extremas, sin perder cercanía con el público.





La producción está a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre, junto a Adrián Suar, quienes apuestan a una puesta conmovedora, actual y visualmente potente de este clásico moderno.

Sinopsis

Secreto en la montaña sigue la historia de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 cuando son contratados para cuidar ovejas. En la soledad del paisaje agreste, entre jornadas duras y silencios compartidos, surge entre ellos un vínculo profundo que deriva en un amor inesperado y prohibido para la época.

Al finalizar la temporada, cada uno retoma su vida: Jack intenta abrirse camino en su carrera y contrae matrimonio, mientras Ennis se casa y forma una familia. Sin embargo, la conexión entre ambos permanece intacta. A lo largo de los años, se reencuentran en secreto para sostener una relación marcada por la pasión, la culpa, el deseo y los mandatos sociales que los obligan a vivir su verdad en las sombras.

La obra recupera el espíritu íntimo y doloroso del relato original: un amor que desafía el tiempo, las convenciones y el propio miedo.

Las funciones son los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19.30 y 21.30 y domingos a las 19.30, con entradas a la venta vía Plateanet y en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1283.