Convenio entre Edelap, Cáritas y UCALP: ofrecerán formación técnica gratuita

EDELAP, Cáritas y la Universidad Católica de La Plata firmaron un convenio para ofrecer cursos gratuitos y certificados en electricidad, emprendedurismo, fotografía de producto e instalación de paneles solares.

El “Programa de Oficios”, está enmarcado en el plan de triple impacto que EDELAP lleva adelante desde 2018, e incluye por primera vez una edición de instalación de paneles solares.

Según se ponderó, el acuerdo, que se extiende de mayo a noviembre de 2026, consolida una red de alianzas para acercar formación de calidad a personas en situación de vulnerabilidad y a emprendedores de la región que busquen profesionalizar sus emprendimientos o adquirir una salida laboral vinculada a un oficio. Las inscripciones se canalizan a través de Caritas La Plata.

El Programa de Oficios crece con una premisa clara: “La educación no solo brinda conocimientos y habilidades para acceder a mejores empleos, sino que fomenta la creatividad, impulsa la productividad, promueve el aprendizaje continuo y ayuda a romper ciclos de desigualdad”.

Vale destacar que la iniciativa en La Plata y alrededores alcanzó a más de 350 beneficiarios a través de 15 cursos dictados.

Una propuesta formativa integral

En el marco del convenio, la UCALP dictará seis instancias de formación gratuita y certificada, que combinan competencias técnicas con habilidades para el desarrollo personal y ocupacional:

---) Electricidad Básica Domiciliaria — 2 ediciones

---) Herramientas para Emprendedores Nivel 1

---) Herramientas para Emprendedores Nivel 2

---) Foto-Producto

----) Introducción a la Instalación de Paneles Solares

Participaron de la firma del convenio por parte de la Universidad Católica de La Plata la profesora Rita Marcela Gajate, rectora; Ricardo Sánchez Trapes, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales y Raúl Horacio Lamas, decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño; por parte de Cáritas Argentina filial La Plata Victoria Moviglia y Bianca Paz Seminara, referentes y por parte de EDELAP, Manuela Pendon, gerente comercial y Maité Bulacio, coordinadora de Relaciones con la Comunidad.