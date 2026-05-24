“Daño social irreparable”: los gremios marcharon ante el cierre de la PyME número 25.000

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) junto a dirigentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran con la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras, se movilizaron sobre la Avenida General Paz que divide la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires ante el cierre de la PyME número 25 mil durante la gestión de Javier Milei.

AHORA!!

ATE Y EL FRESU MARCHARON SOBRE LA GENERAL PAZ ANTE EL CIERRE DE LA PYME NÚMERO 25.000 DURANTE LA GESTIÓN MILEI!!



En tan solo dos años y medio, EL GOBIERNO DESTRUYÓ TODO el entramado social y el aparato productivo de nuestro país. Están generando UN DAÑO SOCIAL… pic.twitter.com/Y7kbw9Uwjq — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 20, 2026

“En tan solo dos años y medio, el Gobierno destruyó todo el entramado social y el aparato productivo de nuestro país. Están generando un daño social irreparable. Si el nivel de actividad continúa cayendo a este ritmo, para el final de este año no quedará ninguna empresa en pie”, alertó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional, en conferencia de prensa junto a dirigentes políticos, referentes de ciencia y tecnología, representantes empresariales, universidades nacionales y afines al sector afectado por las políticas de Milei.

En este marco, explicó que “el escenario se agrava con la decisión del Gobierno de llevar adelante el desmantelamiento del INTI, un organismo vital para la asistencia técnica y el desarrollo tecnológico puesto al servicio de las PyMEs”.

En referencia a la represión por parte de las fuerzas de seguridad sobre la autopista General Paz, el dirigente estatal aseguró que “lo que vino a hacer la Policía es a tratar de que esto no sea noticia en la Argentina”.

La Policía vino a reprimir para intentar que no sea noticia en la Argentina que con Milei hoy cerró la empresa número 25.000. Nos quieren sacar en los policiales, pero en los policiales van a salir ellos. Nosotros no somos los violentos. Violento es este Gobierno que hambrea a… pic.twitter.com/Ui787n4Zc2 — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) May 20, 2026

“Nos quieren sacar en las páginas policiales pero no lo van a lograr. Los violentos no somos nosotros, el violento es el Gobierno porque la única manera en la que pasa este modelo de país es con represión y no lo vamos a permitir, no les tenemos miedo”, acotó.

Así las cosas, indicó que “para cambiar el rumbo, tenemos que cambiar el gobierno, porque con la actual gestión nacional no existe ninguna perspectiva de mejora”.

Industricidio

Se trata de 17 meses consecutivos de reducción de firmas registradas en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), siendo una caída más pronunciada incluso que en la pandemia. El dato de las 25.000 pequeñas y medianas empresas menos surge de la comparación entre los registros de noviembre de 2023 y marzo de 2026.

Desde noviembre de 2023, el rubro de transporte y almacenamiento perdió 15,7% de sus empresas; el de actividades inmobiliarias, casi 12%, y el de la construcción, 9,6%.

La grave situación que atraviesan las PyMEs no sólo se ancla en la reducción de empresas en estos 27 meses de gestión de Javier Milei, sino de una fuerte desaceleración en la creación de nuevas firmas.