Camilo lleva sus grandes éxitos al Movistar Arena de Buenos Aires

El domingo 25 de octubre, Camilo vuelve a Buenos Aires en una parada que ocupa un lugar central dentro de su recorrido internacional. La capital argentina se consolidó en los últimos años como una de las plazas más fuertes de su carrera: dos Movistar Arena agotados en 2025 marcaron un vínculo que excede los números y se traduce en una conexión sostenida con su público local.

En esta nueva visita, el show despliega un repertorio que recorre los himnos que lo posicionaron entre los artistas latinos más escuchados del mundo —“Vida de Rico”, “Tutu”, “Índigo”, “Ropa Cara”, “Manos de Tijera”— junto a las canciones de su etapa actual, donde la madurez compositiva y la búsqueda artística se vuelven protagonistas. Una propuesta que combina hits, intimidad y reinvención sobre el escenario.

El amor —en todas sus formas— es el hilo que atraviesa la obra de Camilo y también la columna vertebral de este show. No como concepto abstracto, sino como gesto cotidiano: la familia, los afectos, la celebración compartida.

Esa misma idea se extiende a La Tribu, la comunidad que acompaña al artista en cada país y que en Argentina encontró una identidad propia. Más que un fandom, La Tribu funciona como un espacio de pertenencia donde el público se reconoce en los valores que Camilo construye desde su música.

Entradas a la venta

La preventa exclusiva BBVA será el jueves 21 de mayo, desde las 13 hroas (seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA). Por su parte, la venta general larga el viernes 22 de mayo, a las 13 horas, con todos los medios y continuando el beneficio con tarjetas BBVA.

En todos los casos, las localidades pueden adquirirse a través de movistararena.com.ar.

