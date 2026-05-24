Clínica del horror en González Catán: caen delincuentes que integraban red de falsos médicos

Un operativo policial de proporciones se centró este martes en González Catán, partido de La Matanza. Allí, los uniformados allanaron una clínica clandestina que funcionaba bajo la fachada de “Argentina Salud”, pero que en realidad era el centro de una red delictiva que estafaba a pacientes y médicos por igual.

La investigación reveló que la organización operaba desde hacía cinco años y estaba integrada por personas con frondoso prontuario. Sin ir más lejos, dos de los imputados ya tenían antecedentes por homicidio y robos a camiones en la ruta.

El modus operandi

La banda usurpaba sellos y matrículas de médicos reales para confeccionar certificados falsos, que luego utilizaban para estafar tanto a pacientes como al Estado. Además, manejaban farmacias y ambulancias no habilitadas, todo en la clandestinidad.

#Policiales 🚨🏥 “Clínica del horror” en González Catán: cayó una red de falsos médicos



Una organización operaba desde hace años en La Matanza usando matrículas robadas, ambulancias ilegales y farmacias clandestinas.



📌 Allanaron 13 establecimientos vinculados a la banda

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De acuerdo a lo informado por TN, la doctora Robina Neira, clave para descubrir a la organización, detectó que se emitieron certificados con su sello sin su autorización y desde allí se fue descubriendo el irregular accionar.

Sobre los principales detenidos pesan cargos por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y venta ilegal de medicamentos. Cuando se sumen las denuncias de las personas atendidas por falsos médicos, también podrían enfrentar cargos por estafa.

Vale mencionar que el operativo, encabezado por el juez de garantías Rubén Ochipinti y el fiscal Fernando Garate, incluyó allanamientos en 13 establecimientos entre clínicas y farmacias truchas.

Durante los procedimientos, que se extenderán toda la semana, también se prevé el secuestro de sellos médicos, documentación, equipamiento informático, dispositivos electrónicos y vehículos vinculados a la operatoria.