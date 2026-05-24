Velada Patriótica en La Plata con la presentación de la Banda Militar Paso de los Andes

La Banda Militar Paso de los Andes, perteneciente al Regimiento de Infantería Mecanizado 7 Coronel Conde, con asiento en la localidad de Arana, brindará un concierto en el marco del 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

La cita es este domingo 24 a las 22 horas en el auditorio de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de La Plata, con ingreso por calle 9 y 57 y entrada de un alimento no perecedero para quien pueda colaborar.

“Es una de las primeras que creó el general José de San Martín, tiene aproximadamente 200 años y portamos uniforme histórico”, detalló la directora de la Banda Militar Paso de los Andes, Maira Vallejo.

En cuanto a la Velada Patriótica del domingo, la subteniente -la primera mujer al frente de la Banda en toda la historia- adelantó en diálogo con ANDigital que brindarán “un concierto con repertorio variado, desde música clásica, folklore, rock nacional y marchas”.

“El primer bloque lo abrirá el grupo folklórico del Regimiento, Los Libertos del 7, acompañados por el grupo de danzas Los 4 Rumbos y el segundo bloque estará compuesto por la banda militar con todo el repertorio variado”, detalló.

Cabe mencionar que el cuerpo está integrado por alrededor de 30 músicos, con ejecuciones de flauta traversa, clarinete, saxo, trompeta, tambores y percusión en general.

En cuanto a ser la primera mujer directora de la Banda, recalcó: “Verme frente a una banda militar tan imponente como la que estoy a cargo, llena de historia y prestigio, demuestra liderazgo y disciplina”.

Finalmente, la uniformada destacó que “la Banda Militar Paso de los Andes obtuvo el año pasado a través de la Comisión de Bandas Militares Santa Cecilia el galardón por haber salido mejor banda militar de la Tercera División del Ejército Teniente General Julio Argentino Roca como mejor calificación profesional y militar del comando”.



