Récord de argentinos en Japón: del imposible al viaje que hoy todos quieren hacer

Japón se convirtió en uno de los destinos más deseados por los argentinos en el último año. Lo que hasta hace poco parecía un viaje lejano o inaccesible, hoy aparece cada vez más seguido en redes sociales, recomendaciones y conversaciones cotidianas.

En ese contexto, el dato no hace más que confirmar un cambio de comportamiento: en 2025 viajaron 33.838 argentinos a Japón, un récord histórico que supera ampliamente los niveles prepandemia.

Según datos de Japan National Tourism Organization (JNTO), el crecimiento no solo marca una recuperación del turismo internacional, sino también una nueva relación de los argentinos con Japón como destino.

En palabras de Masumi Yamada, directora general de JNTO México, “en los últimos años, hemos observado un aumento sostenido en la llegada de turistas provenientes de Argentina, impulsado por una combinación de factores, como una mayor percepción de valor del destino, el creciente interés por Asia y una afinidad cultural cada vez más profunda con Japón”.

Por qué Japón está de moda: accesibilidad económica y de redes

El crecimiento no es casual. Japón combina hoy una serie de factores que explican por qué el destino se volvió tan atractivo para los argentinos.

Uno de los principales es económico. Contra la intuición, Japón hoy puede ser un destino competitivo frente a Europa o Estados Unidos. Algunos precios en destino ayudan a entenderlo: un ramen puede costar entre US$ 5 y US$ 8, un café desde US$ 2–3 y un hotel business entre US$ 40 y USD 70 por noche.

La depreciación del yen en los últimos años mejoró el poder de compra de los turistas internacionales y cambió la percepción histórica de Japón como destino caro. En términos concretos: el día a día en Japón puede costar lo mismo o incluso menos que en muchas ciudades europeas. Ese cambio es clave: Japón dejó de ser un destino inaccesible para convertirse en una opción real dentro de la planificación de viajes de los argentinos.

Pero el fenómeno no es únicamente económico. También refleja una conexión cultural que lleva décadas construyéndose y que este año encuentra un contexto especial: el 140.º aniversario de la inmigración japonesa en la Argentina.

¡El 2026 marca el 140º aniversario de la inmigración japonesa en Argentina! 🇯🇵🇦🇷



El Comité Ejecutivo del 140º aniversario lanzó la página para la solicitud de uso del logo conmemorativo 🎉



¡Tramitá tu solicitud de uso aquí! 👉 https://t.co/T5uj2JgVjr pic.twitter.com/WYtAhekJWu — Embajada del Japón (@JapanEmb_Arg) February 9, 2026

La gastronomía, el animé, el diseño, el orden urbano y ciertas formas de vida asociadas a Japón dejaron de percibirse como algo lejano o exótico para integrarse al imaginario cotidiano de muchos argentinos.

El crecimiento del turismo también está impulsado por otro fenómeno potente: las redes sociales. En plataformas como TikTok e Instagram, hashtags como #Japan o #JapanTravel acumulan miles de millones de visualizaciones, con contenido que va desde recorridos por ciudades hasta experiencias gastronómicas y culturales.

Pero hay un factor adicional que explica por qué ese contenido funciona: Japón es, en sí mismo, altamente “instagrameable”. La estética japonesa, de sus ciudades, el orden visual, la señalética, la presentación de la comida y el contraste entre tradición y modernidad generan escenas que se vuelven naturalmente fotografiables y compartibles.

No es solo un destino que se visita: es un destino que se documenta

Japón no solo se adapta a las redes: funciona dentro de ellas. Y en ese ecosistema, lo visual no solo inspira: también decide. Pero el cambio más relevante no es solo el volumen de contenido, sino quién lo produce. Japón dejó de ser un destino mostrado por celebridades o influencers lejanos para convertirse en una experiencia compartida por personas cercanas: amigos, conocidos o colegas. El resultado es claro: Japón sigue siendo aspiracional, pero dejó de percibirse como inalcanzable. Y ahí radica gran parte de su crecimiento.

Más argentinos y más experiencias

En 2024 Japón recibió 19.809 turistas argentinos. Un año después, la cifra escaló a 33.838, superando el récord histórico de 23.805 visitantes registrado en 2019.

El crecimiento interanual supera el 70 %, un salto poco habitual para un destino de larga distancia y una señal clara del cambio en las preferencias de viaje. El fenómeno argentino se da además en un contexto de récord turístico general para Japón, que en 2025 recibió 42,7 millones de visitantes extranjeros, la cifra más alta de su historia.

Si se amplía la mirada, el fenómeno adquiere otra dimensión: en 1995 viajaron poco más de 4.000 argentinos a Japón. Treinta años después, la cifra supera los 33.000. El crecimiento, de más del 740%, no solo refleja una tendencia, sino una transformación profunda en la relación de los argentinos con el destino.

El cambio no es solo en cantidad, sino también en la forma de viajar. Desde el sector privado también observan este fenómeno. David Esteban, CEO de Viajar por Asia, agencia de viajes receptiva japonesa pionera en especializarse en público hispanoparlante, señala que Argentina ya es el tercer mercado más importante para su operación, detrás de España y México, y que la demanda sigue en alza.

“El año pasado tuvimos un crecimiento del 15 % en la cantidad de pasajeros argentinos. Es un público que viaja preparado, con información y con ganas de vivir Japón de manera auténtica”, asegura Esteban. “Hace unos años era un viajero muy específico, fanático del manga o las artes marciales... hoy es mucho más amplio y diverso”, agrega.

Un destino que responde a lo que hoy se busca

Japón ofrece algo difícil de encontrar en otros destinos: seguridad, organización, diversidad cultural y experiencias profundas en distancias cortas.

Así, combina lo aspiracional con lo posible: esa es la clave de su crecimiento entre los argentinos.

Otro cambio clave está en cómo se viaja. “Hoy crece la demanda por experiencias culturales más reales y recorridos fuera del circuito clásico. Ciudades como Tokio, Kioto y Osaka siguen siendo puntos de entrada, pero ya no son el único foco”, dice Keika Furukawa, directora del Centro Cultural de la Embajada del Japón en Argentina.

Y sentencia: “Hay un interés cada vez mayor por entender la cultura japonesa desde adentro, no solo recorrerla”.

¿Sabías que un sonido puede unir a dos culturas que están a 18.000 kilómetros de distancia?🌐✨🥢🧉🍜 pic.twitter.com/cprjP8Cw9q — Embajada de la República Argentina en Japón (@ARGenJapon_) May 18, 2026

El récord de 2025 no parece un techo, sino el inicio de una nueva etapa. Japón ya no es ese destino lejano que “algún día” se hace: es un viaje que cada vez más argentinos empiezan a concretar e incluso repetir.

Con más información, más conectividad cultural y una comunidad de viajeros que crece año a año, Japón ya no es “el viaje de una vez en la vida”. Empieza a ser, simplemente, el próximo destino. Y, cada vez más, uno al que se vuelve.