Vicente López lanzó un nuevo Portal de Trámites para resolver gestiones municipales desde el celular

Con el objetivo de profundizar la digitalización de servicios y facilitar el día a día de los ciudadanos, el Municipio de Vicente López lanzó su nuevo Portal de Trámites. Se trata de una herramienta tecnológica diseñada especialmente para que los vecinos puedan resolver sus gestiones de forma simple, rápida y cien por ciento accesible desde cualquier dispositivo móvil, eliminando la necesidad de acudir de manera presencial a las oficinas municipales.

La intendenta Soledad Martínez encabezó la presentación de la iniciativa y detalló el impacto que tendrá en la comunidad: "Tenemos un nuevo portal de trámites en Vicente López. Es un portal que concentra toda la información sobre los trámites y solicitudes que podés hacer. Mucho más accesible, más fácil de usar y amigable con el celular, como necesitamos ahora".

La plataforma forma parte de un plan integral de modernización estatal que busca consolidar una gestión pública más ágil, eficiente y cercana, adaptada a los hábitos de consumo digital de la actualidad.

Co-creación y participación ciudadana

Uno de los aspectos más destacados por las autoridades locales es que la renovación de la interfaz no fue una decisión unilateral del gobierno, sino el resultado de un proceso de participación ciudadana y trabajo colaborativo.

"Lo más interesante de este nuevo portal es que lo hicimos junto con los vecinos. Muchísimos vecinos se comprometieron en este proceso, nos hicieron comentarios y aportes, y lo probamos junto con ellos", remarcó la jefa comunal. En ese sentido, Martínez enfatizó el rol del equipo técnico: "El resultado es un trabajo colaborativo entre el equipo de Gobierno Digital de la Municipalidad y los vecinos. Es un portal mucho más útil, y trabajamos todos los días para eso: para hacerles la vida mucho más fácil".

Cómo funciona el nuevo sistema de trámites online

El nuevo sitio web municipal fue optimizado bajo criterios de usabilidad y experiencia de usuario (UX). Al ingresar, los usuarios se encontrarán con una navegación intuitiva, un buscador inteligente de alta precisión y un lenguaje claro que evita los tecnicismos burocráticos tradicionales.

La arquitectura de la herramienta se dividió en tres etapas clave de desarrollo:

Diagnóstico previo: Se analizaron a fondo la web y el portal anteriores para detectar fallas y oportunidades de mejora en la carga de datos.

Diseño centrado en el usuario: Se mantuvieron mesas de trabajo directo con los residentes para entender sus necesidades prioritarias y construir soluciones a medida.

Pruebas de validación: Antes del lanzamiento oficial, un grupo de vecinos testeó la plataforma para garantizar que la experiencia de uso fuera fluida y sin errores.

A partir de esta renovación, el Portal de Trámites centraliza de manera definitiva toda la oferta de servicios del municipio, consolidando una ventanilla única virtual para realizar consultas, iniciar expedientes y verificar requisitos en cualquier momento del día.