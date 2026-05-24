Patricia Bullrich presentó su declaración jurada antes de tiempo y le metió presión a Manuel Adorni

La interna en los pasillos del Congreso y la Casa Rosada sumó un capítulo de altísima tensión. Este martes 19 de mayo de 2026, la senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sacudió el tablero político al presentar su declaración jurada patrimonial de forma anticipada ante la Oficina Anticorrupción (OA), adelantándose 41 días al vencimiento legal pautado para el próximo 30 de junio.

El trámite, procesado mediante el formulario 1245 a través de la plataforma de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), fue recibido formalmente por el Senado de la Nación este miércoles 20 de mayo. Si bien desde el entorno de la legisladora e exministra intentaron encuadrar el movimiento como un mero acto administrativo, en el arco político se leyó como un misil teledirigido hacia la figura del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Al salir de la gestión, la propia Bullrich minimizó la complejidad del trámite con una frase que resonó con fuerza en el oficialismo: "Una declaración jurada es algo fácil de hacer cuando uno tiene la del año anterior".

Presión sobre Manuel Adorni y sospechas patrimoniales

El gesto de Patricia Bullrich no es casual. Ocurre semanas después de que ella misma le exigiera públicamente al Jefe de Gabinete que regularizara su situación patrimonial ante la Justicia. Adorni se encuentra en el ojo del huracán por una denuncia de enriquecimiento ilícito impulsada por la oposición, que puso el foco en propiedades no declaradas, gastos millonarios inconsistentes con sus ingresos y reiterados viajes de lujo al exterior junto a su familia.

Mientras el círculo íntimo presidencial intenta blindar al ministro coordinador, la jugada de Bullrich expone la falta de explicaciones oficiales del funcionario. Con sus papeles ya disponibles en la web del Senado, la senadora libertaria busca marcar una línea ética infranqueable dentro del propio espacio de La Libertad Avanza.

Los detalles técnicos de la presentación

La documentación de Bullrich ingresó en tiempo récord cumpliendo con las normativas de la transparencia pública. Los puntos clave de la presentación incluyen:

Anticipación estratégica: Se concretó más de un mes antes de la fecha límite establecida por la ley para los funcionarios y legisladores.

Vía ARCA: Se utilizó el nuevo sistema unificado de la agencia de recaudación que reemplazó a la AFIP.

Acceso público: Los datos ya fueron publicados en el portal oficial del Senado de la Nación junto a los de otros legisladores que imitaron la conducta de adelantamiento.

Hasta el momento, desde el entorno de Manuel Adorni mantuvieron el hermetismo, aunque la presión interna de sus propios aliados legislativos amenaza con debilitar su posición de cara a las próximas semanas de gestión.