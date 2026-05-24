Ariel Sujarchuk presidirá el nuevo Consejo bonaerense de Innovación e Inteligencia Artificial

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, formalizó la creación del Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC). La nueva entidad, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica liderado por Augusto Costa, tendrá como objetivo estratégico consolidar al territorio bonaerense como un polo de desarrollo de alcance nacional y continental, con un fuerte eje en la innovación y la inteligencia artificial (IA).

Para encabezar este ambicioso proyecto, el mandatario provincial designó como presidente ad honorem al intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. El jefe comunal estará acompañado en la conducción por Mariela Bembi (subsecretaria de Industria y PyMEs) y Federico Agüero (subsecretario de Ciencia, Tecnología e Innovación).

En las próximas semanas se oficializará la nómina completa de los integrantes del COPEC, quienes también desempeñarán sus funciones de forma ad honorem y representarán a la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), cámaras empresariales, asociaciones y polos tecnológicos del sector.

Cuáles serán las funciones del COPEC en la Provincia

La estructura del nuevo organismo bonaerense fue diseñada para actuar como un puente directo entre el sector público, el ámbito científico y el entramado privado productivo. Según los lineamientos de la normativa, sus ejes fundamentales contemplan:

Asesoramiento y diagnóstico: Generar evidencia científica e investigaciones precisas sobre el estado del ecosistema digital en la provincia.

Fortalecimiento del ecosistema: Articular políticas de financiamiento y desarrollo entre los distintos polos tecnológicos regionales.

Inclusión laboral de calidad: Promover programas de formación técnica y empleo vinculados al software, la biotecnología y los servicios basados en el conocimiento.

El modelo Escobar y la llegada de la Inteligencia Artificial a la gestión

La elección de Ariel Sujarchuk para liderar el área responde de forma directa a los resultados de su gestión en el municipio de Escobar, destacado tanto en el plano local como internacional por la implementación pionera de programas de Inteligencia Artificial, transparencia institucional e innovación gubernamental.

Sujarchuk cuenta con una vasta trayectoria en la materia: se desempeña como titular del Instituto de Innovación Digital, fue secretario de Economía del Conocimiento de la Nación entre 2022 y 2023, y actualmente lidera la secretaría de Innovación Tecnológica e IA dentro de la estructura del Partido Justicialista.

El flamante funcionario es, además, autor del libro “Mañana es hoy. Alianzas para una ciudadanía digital inteligente”, una obra donde analiza el impacto global de la revolución digital y plantea la necesidad de expandir el uso de las nuevas tecnologías como un motor indispensable para el progreso económico y la inclusión social en el nuevo paradigma productivo.