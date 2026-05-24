Desde Marcos Paz, Kicillof criticó a Milei por el freno a la obra pública

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles una jornada de fuerte contenido político e institucional en el municipio de Marcos Paz. Durante el encuentro, el mandatario provincial formalizó la entrega de 19 viviendas para familias locales e inauguró las obras de ampliación de un centro universitario estratégico para la región.

El acto se desarrolló en conjunto con el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; y el intendente local, Ricardo Curutchet. En ese contexto, Kicillof aprovechó la oportunidad para marcar diferencias drásticas con la administración de Javier Milei respecto al rol del sector público.

"Mientras el Gobierno nacional abandonó todas las obras de vivienda, en la provincia de Buenos Aires seguimos trabajando para que todos y todas puedan acceder a la casa propia”, enfatizó el Gobernador, al tiempo que agregó: “Nos quieren hacer creer que el Estado no sirve y hay que destruirlo, pero aquí fue la inversión pública la que permitió construir este barrio”.

Viviendas para el personal policial en el barrio El Prado

Las unidades habitacionales entregadas están ubicadas en el barrio El Prado y fueron destinadas de forma específica al personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La entrega forma parte de un proyecto global que contempla la construcción de 41 casas en el distrito.

#MarcosPaz 🏗️🚫 Kicillof volvió a cruzar a Milei por el freno a la obra pública



El gobernador bonaerense cuestionó la paralización de proyectos nacionales y el recorte de los recursos, y defendió la inversión estatal.



📌 Acusó al Gobierno nacional de abandonar obras esenciales… pic.twitter.com/uHMkQ2pfP8 — ANDigital (@ANDigitalOK) May 21, 2026

El desarrollo del proyecto habitacional contó con características técnicas clave:

Inversión: Requirió un desembolso total de $408 millones .

Construcción: Las tareas estuvieron a cargo de la Cooperativa Alfil .

Servicios básicos: Las viviendas ya cuentan con las conexiones domiciliarias y las redes de infraestructura para los servicios de agua, cloacas y gas.

De las actividades vinculadas a la seguridad y el hábitat también participaron el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el jefe de la fuerza provincial, Javier Villar.

Ampliación de la oferta universitaria con el Programa Puentes

De forma simultánea, la comitiva provincial dejó inaugurada la ampliación del centro universitario local. La obra civil y de equipamiento se financió a través de un subsidio otorgado por el Programa Puentes, la iniciativa que busca descentralizar la educación superior en el territorio bonaerense.

Los trabajos permitieron la incorporación de nuevas aulas para el dictado de clases, dependencias para áreas administrativas y la optimización de los accesos generales. Asimismo, los fondos asignados se tradujeron en la compra de nuevo equipamiento tecnológico e informático de última generación para el alumnado.

Al respecto, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, defendió la agenda educativa provincial: “Todas las teorías económicas, salvo la que profesa el Presidente, coinciden en que el crecimiento genuino de una sociedad se logra con educación y desarrollo científico-tecnológico”.

Reconocimiento a los héroes de Malvinas

Hacia el cierre de la jornada en Marcos Paz, las autoridades provinciales y municipales rindieron homenaje a la soberanía nacional mediante la entrega de distinciones oficiales como Ciudadanos Ilustres de la Provincia de Buenos Aires a exsoldados conscriptos combatientes y civiles que participaron en la Guerra de Malvinas.