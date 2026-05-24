Zonas Frías: el oficialismo y aliados dieron un paso clave para aumentar las tarifas de gas

En una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la norma impulsada por el Poder Ejecutivo por la cual se establece la derogación de legislación obsoleta. También aprobó una readecuación del Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías, lo que derivará en tarifas más caras para millones de argentinos.

En concreto, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se establece la derogación de legislación obsoleta, más conocido como “Ley Hojarasca”. La norma obtuvo 138 votos positivos, 96 negativos y 9 abstenciones y el presidente Javier Milei lo celebró en redes.

Al respecto, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) defendió el dictamen de mayoría, al explicar que “se trata de un cambio de paradigma: Cambiar el paradigma del Estado omnipresente, de que todo y para todo necesita autorización del Estado; queremos devolverles la libertad a los argentinos”.

Desde el mismo bloque, su par Joaquín Ojeda destacó “la importancia de la desregulación”, al sostener que “en este contexto de inflación legislativa, vale la pena revalorizar la ley, eliminando las leyes que sobran o todo aquello que obstruye".

💬| @dipfalcone: “Valoro el esfuerzo del Gobierno y los funcionarios para desmontar esta inflación legislativa, pero considero que ahora se debería poner el foco en cuestiones que ayuden a reactivar o impulsar la economía”. pic.twitter.com/s3YRGh3ddU — Diputados Argentina (@DiputadosAR) May 20, 2026

En defensa del dictamen de minoría, hizo uso de la palabra Nicolás Trotta (UxP), quien cuestionó que “estamos frente a un tratamiento tramposo, a ciegas, que implica una cortina de humo, porque detrás de la derogación de leyes obsoletas, se pretende derogar normas que afectan a la salud, a la cultura y a la producción de este país”.

Al anticipar que votarían de “forma no positiva” el proyecto oficial, el diputado de Provincias Unidas, Pablo Farías, informó que “el dictamen alternativo que firmamos desde nuestro bloque, entre otras normas, incluye la derogación de la ley de las credenciales de libre circulación de los legisladores nacionales, que es un privilegio y parece que no es hojarasca”, criticó.

Desde el mismo espacio, Juan Fernando Brügge afirmó que “este proyecto peca de no ser participativo y no hay un estudio técnico profundo de la viabilidad o no de la derogación de las leyes que se hacen mención”.

En tanto, Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad) fustigó que “se reúne la Cámara de Diputados con todas las urgencias que hay hoy a debatir durante horas esto que es inocuo”.

Al respecto, aseguró que les “sirve para no hablar de lo insoportable que se le volvió la vida para las mayorías populares; esto no es hojarasca, esto es una nueva entrega de soberanía y no puede ser aprobada", recalcó.

Tarifas más caras

En otro orden, por 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, obtuvo media sanción la readecuación del Régimen de Subsidios a los Consumos Residenciales de Gas Natural en Zonas Frías. El proyecto será girado al Senado de la Nación para su sanción definitiva.

En ese marco, el diputado Facundo Correa Llano (LLA), miembro informante por el dictamen de mayoría, explicó que “con este proyecto, estamos construyendo otro camino basado en el equilibrio fiscal, la inversión privada, con reglas claras, un sistema energético sostenible y en subsidios focalizados".

“Focalizar no es ajustar, es garantizar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan, los hogares vulnerables”, destacó Correa Llano.

Asimismo, intentó justificar al Gobierno: “Este proyecto no elimina el régimen de zona fría, corrige la expansión irresponsable que se dio en 2021. Para las zonas ampliadas determina un criterio socioeconómico en la asignación de los subsidios”.

#ZonaFría 🔥❄️ Diputados dio un paso clave para subir tarifas de gas en zonas frías



El oficialismo y bloques aliados avanzaron con cambios que impactarían sobre millones de usuarios hasta hoy beneficiados por este régimen.



📌 Diputados le dio media sanción al proyecto del… pic.twitter.com/Pir34BIWRu — ANDigital (@ANDigitalOK) May 21, 2026

“La diferencia es muy simple: antes, se subsidiaba indiscriminadamente, hoy, se subsidia a los que realmente lo necesitan”, concluyó Correa Llano.

Por su parte, Juan Pablo Luque (UxP), miembro informante por el dictamen de minoría, consideró la modificación de la ley implica “un retroceso al federalismo” y planteó que “las provincias productoras de energía y gas serán las más perjudicadas con este proyecto de ley”.

En tanto, el diputado Nicolás Massot (EF) consideró que “no parece razonable que, si hablamos de subsidios asociados al frío o la temperatura, no haya un criterio para graduar el precio asociado a la temperatura”.

“Es una oportunidad desperdiciada para darle a esto una salida más justa. Para nosotros es difícil acompañar esta medida”, expresó Massot.

Desde del bloque del Frente de Izquierda, el diputado Néstor Pitrola (FIT) preguntó: "¿Cómo vamos a votar para atacar el bolsillo de 3.400.000 familias a las que le van a sacar un subsidio? Son familias trabajadoras, clase media, incluso va a haber un tarifazo a la mediana empresa, a la PYME, que va a quebrar a un montón de gente”.

Zona fría: La quita y reducción del subsidio afecta 3.400.000 familias.



Esto es una transferencia brutal de ingresos del bolsillo del pueblo trabajador a las prestadoras de servicios. La energía no es un negocio es un derecho.



Si esta ley pasa lo único que va a hacer es agravar… pic.twitter.com/vzHXZGmAJs — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) May 20, 2026

En otro tramo de la sesión, se sancionaron diez proyectos de ley que aprueban siete Tratados internacionales, dos Convenios y un Acuerdo Marco. “Todos instrumentos de muy significativa relevancia para fortalecer la inserción internacional de Argentina, consolidar la cooperación jurídica y profundizar los mecanismos de protección de los derechos y de coordinación entre los Estados", consideró la diputada y miembro informante, Juliana Santillán Juárez Brahim (LLA).

Reconocimiento

Por último, los legisladores aprobaron de forma unánime el reconocimiento al Brigadier Jorge Francisco Martínez, por su desempeño en la Guerra del Atlántico Sur, que le concede la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate”.

“Hoy, estamos cumpliendo con el deber de reconocer a aquellos hombres y mujeres que entregaron lo más importante para defender nuestra Patria: la vida”, cerró la diputada Agustina Propato (UxP).