Interna libertaria: Martín Menem pidió no “subestimar” al Presidente

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, negó ser dueño de la cuenta de X @PeriodistaRufus, tras ser acusado de criticar desde ese perfil al Gobierno de Javier Milei en varios posteos, en otro capítulo de la brutal interna con la tropa comandada por el principal asesor presidencial, Santiago Caputo.

“No solamente es una falsedad absoluta, sino que vi circulando alguna que otra estupidez que decía que yo tenía un perro, una foto creada con IA con un perro. Es una estupidez absoluta”, bramó el dirigente riojano en declaraciones a Radio Mitre.

📢 Martín Menem le desmintió a Eduardo Feinmann @edufeiok su vínculo con la cuenta de X “Periodista Rufus”: “Una falsedad absoluta”.



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Consultado por la acusación vertida por Daniel Parisini (conocido en redes como “Gordo Dan”), sobre si le mintió al presidente, el líder parlamentario fue categórico: “Le pido por favor, no subestime al Presidente, esto es subestimar al Presidente. Si alguien pensara que yo le miento al Presidente, no me hubiese dado la enorme responsabilidad de conducir la Cámara de Diputados”.

También reveló que habló con el propio Milei: “Le dije, ‘mirá, para mí pasó esto’, se trata de un link de Instagram que envió una de las personas que colabora conmigo. Es un link de una noticia. Algún pícaro por ahí lo copió, lo subió y cualquiera que lo abra le va a aparecer que es de Martín Menem, pero absolutamente nada que ver con esa cuenta”.

“Yo estoy dejando la vida por el Presidente, no veo a mis hijos, creamos el partido en todo el país, yo solamente me concentro en mi tarea legislativa y en lo que tengo que hacer la semana que viene”, exclamó.

Del mismo modo, reflexionó: “Si me voy en diciembre del 2027, me vuelvo contento a mi emprendimiento privado, no estoy pensando en el futuro, todas las especulaciones corren en cuenta de gente que tiene mala fe y trata de instalar cosas que no son”.

El vínculo con Santiago Caputo

“Absoluta normalidad el cara a cara con Caputo, siempre se generan roces en política, algunos escalan más, otro menos”, relativizó.

De todas maneras, condenó las acusaciones públicas y planteó que “cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto”.

“Lo importante es que todos los que estamos dentro después salimos y jugamos y pateamos al arco. Eso está claro más allá de cualquier diferencia”, cerró.