Twist y grillos: el origen de la beatlemanía en Argentina

Comienzos de 1964. Un planeta en permanente estado de ebullición. Cuatro jóvenes músicos nacidos en Liverpool se preparan para cruzar el Atlántico e iniciar una revolución a nivel global. Mientras, miles de kilómetros hacia el sur, la filial local de EMI se decide a dar difusión a un fenómeno hasta entonces subestimado y ahora inexorable.

¿De qué manera la sociedad argentina se anotició sobre la existencia de Los Beatles? La respuesta al interrogante que atraviesa las páginas de Twist y grillos llega a través de un viaje al corazón de 1964 y de la mano de un descomunal archivo periodístico que nos brinda una aproximación de primera mano al fenómeno.

Cientos de artículos de diarios y revistas (La Nación, Clarín, La Prensa, El Mundo, Crónica, Primera Plana, Leoplán, Atlántida, Para Ti, Ritmo Juvenil, Cantarela, TV Guía, Life, Antena, Radiolandia, Claudia, Panorama, Nuevaolandia, etcétera) nos revelan las distintas maneras de decir “Beatles” que ofreció la prensa gráfica vernácula ante el nacimiento de un suceso inédito e incomprensible.

Las ediciones discográficas, el impacto mediático y social, los primeros materiales audiovisuales y la visita de un grupo de imitadores marcarán a fuego la relación que en estas tierras se construirá —de una vez y para siempre— con los músicos populares más relevantes de todos los tiempos.

Así se edificó la Beatlemanía en Argentina.

Esta es la historia de ese romance.

El autor

Rodrigo Buján (Buenos Aires, 1980) es Licenciado en Ciencias de la Comunicación con orientación en Opinión Pública y Publicidad (Universidad de Buenos Aires), Licenciado en Artes Musicales con orientación en Composición (Universidad Nacional de las Artes), Técnico en Música con especialidad en Piano (Conservatorio Superior de Música Astor Piazzolla), Maestrando en Investigación en Artes Musicales (Universidad Nacional de las Artes) y Diplomado en Música para Videojuegos (Universidad Nacional de las Artes).

Es autor de Atado a nada. Una historia de Clics modernos (Vademécum, 2024). Desde 2024 dicta en la Universidad Nacional de las Artes el curso “Los Beatles como compositores”.

