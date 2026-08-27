La Ciudad financiará la atención de los porteños en el Hospital de Clínicas

A través de un convenio firmado con la Universidad de Buenos Aires, el Gobierno porteño financiará la atención médica de vecinos con domicilio en la Ciudad que no tengan obra social ni prepaga y se atiendan en el Hospital de Clínicas, sito en Avenida Córdoba 2351.

El acuerdo incluye servicios de guardia general, diagnóstico por imágenes, hemoterapia, internaciones no programadas, clínica médica, terapia intensiva y unidad coronaria.

Según destacaron desde el Ejecutivo porteño, la medida se enmarca en la decisión de fortalecer el sistema de salud de la Ciudad con prioridad para los porteños y una inversión histórica en obras.

La firma del acuerdo fue encabezada por el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri; junto al rector de la UBA, Ricardo Gelpi; el ministro de Salud porteño, Fernán Quiros, y el director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo.