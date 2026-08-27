Cayó en La Plata la “Banda del 79”: se jactaban de realizar 14 robos por semana

Una extensa investigación encabezada por la Dirección de Investigaciones de Cibercrimen de la Policía Bonaerense permitió desarticular una presunta organización criminal acusada de cometer violentas entraderas y robos agravados en la ciudad de La Plata y zonas aledañas.

Según surge de la pesquisa judicial, los integrantes del grupo se jactaban de concretar hasta “14 robos semanales” y utilizaban un grupo de WhatsApp denominado “79”, número que en la quiniela argentina representa “El ladrón”.

Los procedimientos realizados en las últimas horas incluyeron allanamientos, registros domiciliarios y detenciones simultáneas sobre distintos sospechosos identificados como integrantes de la banda. Los detenidos fueron identificados como Ignacio Camilo Pugliese, Nicolás Gustavo Emanuel Coria, Tobías Leonardo Monzón, Franco Nicolás Rodríguez y Antón Daniel Monzón.

La investigación

De acuerdo a las actuaciones, la investigación tuvo origen en una serie de hechos delictivos ocurridos durante el segundo semestre de 2023. Con el correr de los meses, los investigadores detectaron similitudes en las modalidades utilizadas y comenzaron a sospechar sobre la existencia de una estructura criminal organizada dedicada a cometer entraderas y robos violentos en viviendas particulares.

La intervención de la Dirección de Cibercrimen resultó clave para avanzar sobre la organización. Fuentes vinculadas a la causa indicaron que se realizaron peritajes y análisis técnicos sobre dispositivos telefónicos, comunicaciones digitales, audios, imágenes y conversaciones mantenidas principalmente a través de WhatsApp.

A partir de ese trabajo, los investigadores lograron reconstruir la presunta dinámica interna del grupo, identificar roles, establecer vínculos entre los integrantes y detectar la utilización de vehículos y armas de fuego para concretar los hechos investigados.

#Policiales 🚔🔥 Cayó en La Plata “la banda del 79”: robaban hasta 14 veces por semana



La organización delictiva operaba en distintos puntos de la ciudad y fue desbaratada tras una extensa investigación policial que incluyó peritajes sobre comunicaciones digitales, audios,… pic.twitter.com/ly2tziq2RC — ANDigital (@ANDigitalOK) May 21, 2026

Según se desprende del expediente judicial, los sospechosos mantenían comunicaciones donde coordinaban movimientos, planificaban objetivos y hablaban abiertamente sobre los robos cometidos. Incluso, en algunas conversaciones, se jactaban de la cantidad de hechos perpetrados semanalmente.

Las medidas judiciales incluyeron órdenes de detención y allanamientos en distintos domicilios. Si bien durante los operativos no se hallaron armas ni elementos robados de relevancia inmediata, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, soportes informáticos, documentación y otros elementos considerados de interés para profundizar la pesquisa.

Fuentes policiales señalaron que la ausencia de armas y objetos sustraídos respondería a que los acusados alternaban distintos domicilios para ocultar esos elementos y evitar ser detectados por las autoridades.

La investigación también reveló que varios de los detenidos poseen antecedentes penales y algunos se encontraban alojados en distintas unidades penitenciarias bonaerenses. Entre los antecedentes registrados figuran causas por robo agravado, homicidio en grado de tentativa, robo doblemente calificado e incluso homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego.

Todos los imputados quedaron a disposición de la Justicia platense mientras continúan las pericias sobre los dispositivos secuestrados y las diligencias judiciales orientadas a determinar el alcance total de la organización y su posible vinculación con otros hechos delictivos ocurridos en la región.

Resta precisar que la causa tramita bajo la órbita de la UFIJ N°15 de La Plata, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial La Plata, en el marco de una investigación por robo agravado por el uso de armas de fuego, asociación ilícita y tenencia ilegal de armas de uso civil.