La Argentina de Milei: el 70 % de los trabajadores gasta su sueldo en menos de dos semanas

En medio de una realidad acuciante por los sistemáticos aumentos en el costo de vida, el 87 % de los trabajadores argentinos afirma que su salario es insuficiente para cubrir las necesidades básicas y siete de cada diez sostiene que el ingreso no dura más de dos semanas.

Según un informe del portal de empleo Bumeran citado por Noticias Argentinas, la elevada proporción de argentinos que consideran que no es suficiente su sueldo para afrontar los gastos diarios, ubica al país en uno de los niveles más críticos de la región, siendo superado únicamente por Panamá (92 %) y Ecuador (90 %).

En este marco, el sondeo hizo foco en la velocidad con la que se esfuman los ingresos. El 73 % de los empleados argentinos admite que su sueldo no sobrevive más de 14 días.

En cuánto tiempo se esfuma el sueldo

---) Un 28 % agota su salario apenas cobra para cancelar deudas y cuentas pendientes.

---) Un 21 % logra estirarlo hasta la segunda semana.

---) A un 15 % le alcanza para menos de una semana y a un 9 % para una semana.

---) Apenas un 9 % llega a cubrir todo el mes con sus ingresos actuales.

En qué se gasta más

La estructura del gasto mensual refleja dónde está el mayor foco de presión financiera. El alquiler se ha consolidado como el gasto principal para el 44 % de los trabajadores, seguido por la alimentación (27 %) y el pago de deudas (16 %). Esta tendencia se repite en países vecinos como Chile, donde el alquiler domina los gastos con un 57 por ciento.

La imposibilidad de ahorro es prácticamente total, ya que 9 de cada 10 trabajadores no pueden guardar dinero, principalmente porque el salario resulta insuficiente (54 %) o por el peso de deudas previas (19 %).

En este contexto, el informe advierte que el endeudamiento sigue creciendo, al precisar que el 77 % de los argentinos reconoce tener algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

“La desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” al afirmar que “hoy el desafío ya no pasa solamente por ‘ganarle a la inflación’, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”, expresó Federico Barni, CEO de Bumeran.

Para los trabajadores, la prioridad ante un eventual aumento salarial es mayoritariamente para pagar deudas (46 %), mientras que un 22 % podría considerar el ahorro como destino prioritario, un 15 % priorizaría alimentación y recreación, y apenas un 13 % lo destinaría a inversiones.