“No me dejes en Belén” estrena en Espacio Callejón

El 6 de junio estrena en Espacio Callejón la obra No me dejes en Belén, escrita y dirigida por Agustín Meneses. Las funciones serán cada sábado a las 17 horas y las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral y en la boletería de la sala Humahuaca 3759.

En vísperas de Navidad, una familia afronta una pérdida inevitable.

Mientras en el pueblo preparan el pesebre viviente, el regreso de Mila, una mujer trans, sacude tradiciones y secretos.

Elvira, una peculiar adolescente, anhela ser la Virgen María.

Bajo un cielo lleno de estrellas, el amor se enfrenta nuevamente con el deseo de huir...

El elenco está integrado por Dana Basso, Federico Buso, Cecile Caillon, Eug Krla y Julieta Raponi, con participación especial en videos de Florencia Raggi y Matias Broglia.

