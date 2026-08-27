“Lucio y yo”: el proyecto más personal de José María Muscari

Se realizó el primer encuentro del equipo de Lucio y yo, la nueva obra escrita y dirigida por José María Muscari, con producción general de Paola Luttini.

La obra reunirá en escena a Esteban Pérez y Máximo Meyer para contar la historia real del vínculo entre Muscari y su hijo adolescente Lucio: el encuentro entre dos personas que, sin imaginarlo, comenzaron a construir una familia.

Con una fuerte impronta autobiográfica, Lucio y yo recorre el proceso de adopción, la convivencia, los desafíos de la paternidad y las transformaciones que atraviesan tanto a un padre como a un hijo en el camino de convertirse en familia.

Desde el video viral de Lucio que cambió el rumbo de sus vidas hasta la intimidad del día a día compartido, la obra propone un recorrido sensible, emotivo y profundamente humano.

Lucio y yo será también una reflexión sobre los vínculos y las maneras inesperadas en las que el amor puede transformar una vida.

La palabra de Muscari

“Nunca hice una obra que sea biopic y mucho menos sobre un vínculo. Nunca había tenido un hijo hasta que llegó Lucio a mi vida y entonces, durante el primer año de convivencia, fui escribiendo un registro de la extraña aventura de convertirse en padre y de convertirnos en padre e hijo”, revela el dramaturgo y director.

Y pondera que “así surgió Lucio y yo: como una bitácora emocional de nuestra existencia. El texto tiene además la curaduría, colaboración y aportes de mi hijo real: Lucio”.

Desde agosto, las funciones serán viernes y sábados en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.