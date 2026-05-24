Tareas de preservación y puesta en valor en el Paseo del Bosque de La Plata

La Municipalidad de La Plata lleva adelante un plan de puesta en valor y recuperación integral del Paseo del Bosque que incluye tareas de mantenimiento, mejoras en el espacio público y trabajos de preservación del patrimonio forestal y urbano del predio.

Uno de los ejes centrales del operativo es un exhaustivo relevamiento del arbolado para identificar y remover ejemplares que representan riesgo para la comunidad. Las tareas contemplan la extracción de 150 árboles secos o irrecuperables, la limpieza de unos 100 ya caídos y la remoción de 50 tocones que obstruyen el paso.

El operativo cuenta con 20 operarios y coordinadores divididos en dos turnos y también incluye la reparación y pintura de bancos y el arreglo integral de juegos infantiles, bebederos y baños públicos.

Para las tareas se utilizan motosierras comunes y extensibles, un hidroelevador, una pala retroexcavadora y camiones. Asimismo, se puso en valor el Jardín de la Paz y otros monumentos históricos del paseo.