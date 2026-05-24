Axel Kicillof en Florencio Varela: En la provincia de Buenos Aires la salud mental es una política de Estado”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves en el municipio de Florencio Varela una jornada enfocada en la juventud y el sistema sanitario. Junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, el mandatario conversó con más de 360 estudiantes secundarios que formaron parte de los talleres del programa estatal "La salud mental es entre todos y todas".

Durante la actividad, que también contó con la presencia del intendente local, Andrés Watson, y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias, Julieta Calmels, el mandatario provincial ponderó el impacto del plan integral. "Este programa para estudiantes no salió de un manual, sino de las necesidades que los propios pibes y pibas nos expresaban en cada escuela bonaerense: la Provincia los escuchó y ahora juntos lo estamos llevando adelante", remarcó el Gobernador.

En el mismo sentido, Axel Kicillof contrapuso la mirada de la gestión provincial con el contexto político nacional: "Estamos orgullosos de que, frente a los discursos de individualismo y 'sálvese quien pueda', los jóvenes nos demuestren que piensan en sus pares, en la comunidad y en que se puede vivir de una manera mejor".

Inversión en salud pública y el nuevo Consejo Joven

La iniciativa bonaerense acumula un fuerte despliegue territorial. Desde su lanzamiento oficial en el año 2022, el programa de salud mental en escuelas alcanzó a más de medio millón de jóvenes de todo el territorio bonaerense. Los talleres funcionan como un espacio de debate donde las y los alumnos abordan de manera colectiva temáticas complejas como las violencias, el ciberbullying y el ciberacoso, priorizando el acompañamiento institucional de las problemáticas afectivas.

"Este es un paso más en un camino que empezamos a transitar desde que asumimos para cambiar el enfoque individual y privado que tenía la salud mental en nuestra provincia", enfatizó el titular del Ejecutivo bonaerense, y sentenció de forma categórica: "Con inversión y mucho trabajo, hoy todos los hospitales bonaerenses cuentan con servicios especializados, a los que se suman nuevos centros que abordan especialmente esta problemática. La salud mental es una política de Estado en la provincia de Buenos Aires".

Como respuesta al pedido de mayor participación comunitaria, Axel Kicillof oficializó el lanzamiento del Consejo Joven en Salud Mental. Este nuevo organismo estará integrado de forma directa por representantes de los centros de estudiantes de nivel secundario, quienes mantendrán reuniones periódicas para debatir estrategias y sumar sus conclusiones al diseño definitivo del nuevo Plan de Salud Mental provincial.

Por su parte, el ministro Nicolás Kreplak reafirmó el esquema de articulación interministerial: "Los ministerios de Salud y Educación de la provincia estamos trabajando en conjunto para dar respuesta y llegar a todos los estudiantes bonaerenses, conscientes de que las políticas de prevención y acompañamiento son fundamentales en materia de salud mental".

A su turno, Flavia Terigi analizó las bases pedagógicas del plan al señalar que "en la Provincia abordamos la salud mental desde una perspectiva de derechos, lo que significa reconocer la capacidad de las y los jóvenes para decidir por sí mismos y ser parte activa del diseño de las políticas que los involucran: con este programa, las escuelas son también espacios de escucha y construcción conjunta". En sintonía, Julieta Calmels aportó que "lo que los jóvenes sienten, piensan y expresan sobre salud mental es fundamental para orientar nuestro trabajo", mientras que el intendente Andrés Watson definió el encuentro como la muestra de "un Gobierno provincial que camina el territorio, escucha y define políticas públicas".

Inauguración con eje gremial junto a Roberto Baradel

La agenda oficial en Florencio Varela se completó con la inauguración del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) "Paulo Freire", perteneciente al gremio docente SUTEBA, en paralelo con la apertura de la nueva sede para la seccional local del sindicato. El acto central se desarrolló junto al secretario general de la organización, Roberto Baradel.

El establecimiento médico está preparado para brindar asistencia en medicina general, clínica médica, ginecología, odontología, cardiología y psicología, entre otras especialidades críticas. Asimismo, se confirmó que las prestaciones sanitarias se acoplarán formalmente a la red de policonsultorios que administra la obra social IOMA.

Sobre el cierre, Axel Kicillof apuntó con dureza hacia la administración central para contrastar los modelos de gestión. "Aquí hay un ejemplo de cómo el Estado y las organizaciones gremiales, trabajando en conjunto, pueden brindar salud de calidad a nuestro pueblo", precisó el mandatario.

Finalmente, concluyó con un claro posicionamiento político: "Frente al ataque sistemático del Gobierno nacional a la salud pública y a las obras sociales de los sindicatos, esta es la respuesta: un nuevo centro para el beneficio de los trabajadores en Florencio Varela".

Del encuentro también participaron la jefa de gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini; la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; el subsecretario de Administración de la Dirección General de Cultura y Educación, Diego Turkenich; la secretaria general electa de SUTEBA, María Laura Torres; y el secretario de la filial local, Julio Gutiérrez.