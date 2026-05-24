De La Plata al mundo: Cruzando el Charco celebra sus 14 años de historia

Cruzando El Charco se apresta a celebrar sus 14 años de historia con un show muy especial. La cita es el sábado 1 de agosto en el microestadio Atenas de La Plata, la ciudad que los vio nacer y crecer.

El show en el gimnasio de Avenida 13 será mucho más que un aniversario: será el reencuentro de la banda con su lugar natal, en un momento clave de su carrera.

Después de años de giras, discos y escenarios emblemáticos, Cruzando El Charco vuelve a La Plata para celebrar junto a su público 14 años de música, emociones y canciones que acompañaron distintas generaciones.

La celebración tendrá un condimento especial: Cruzando El Charco confirmó que no realizará shows en la Ciudad de Buenos Aires durante este año, por lo que la fecha del 1 de agosto en la capital bonaerense será una oportunidad única para ser parte de este festejo tan esperado.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de sistema Livepass y en la boletería del Teatro Ópera (calle 58 entre 10 y 11). Comprando con tarjetas del Banco Provincia, cuatro cuotas sin interés.

Además, este concierto marcará el comienzo de una nueva etapa artística, ya que será previo al lanzamiento de su próximo disco de estudio, previsto para finales de este año.

Con nuevas canciones en camino y una identidad musical en constante crecimiento, la banda continúa consolidándose como una de las propuestas más fuertes del rock argentino actual.

En suma, el 1 de agosto, Atenas será escenario de una noche cargada de emoción, historia y futuro, donde Cruzando El Charco celebrará su recorrido mirando hacia lo que viene.