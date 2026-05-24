Almirante Brown: transformaron un terreno baldío en una plaza para los vecinos de Don Orione

El Municipio de Almirante Brown concretó una nueva obra de infraestructura urbana enfocada en la recuperación del espacio público. En esta oportunidad, los equipos locales llevaron adelante la limpieza integral, el equipamiento y la puesta en valor de un extenso terreno baldío ubicado en el corazón del barrio Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís, transformándolo en una plaza destinada a la recreación comunitaria.

La intervención integral se ejecutó en el predio situado en la intersección de las calles Enrique Santos Discépolo y Burgos. Según detallaron desde la comuna, las tareas preliminares consistieron en un fuerte operativo de saneamiento ambiental que incluyó el retiro de escombros y desmalezamiento, eliminando así un foco de inseguridad y suciedad para la zona.

Una vez acondicionado el suelo, las cuadrillas municipales avanzaron con la construcción de veredas conectivas y la instalación de mobiliario urbano resistente, compuesto por bancos y mesitas de hormigón diseñados para la permanencia de las familias.

Mayor seguridad y forestación

El proyecto de urbanización incluyó mejoras operativas clave para el entorno del barrio Don Orione. Entre los trabajos más destacados se encuentra el despliegue de una nueva red de luminarias con tecnología LED, una medida orientada a reforzar la seguridad vial y urbana durante las horas de la noche, mejorando la visibilidad de los transeúntes y frentistas.

Asimismo, se concretaron tareas de forestación y parquización con especies aptas para el suelo local, promoviendo un nuevo pulmón verde para San Francisco de Asís. Desde el Ejecutivo local anticiparon además que en una segunda etapa complementaria se incorporarán juegos infantiles modernos y arcos de fútbol para incentivar las actividades deportivas de los jóvenes del barrio.

Recuperación del espacio público

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, se refirió al impacto que genera esta transformación en la vida cotidiana de la comunidad. “Seguimos recuperando y poniendo en valor espacios públicos en los distintos barrios para transformarlos en lugares de encuentro y recreación”, remarcó el jefe comunal.

En ese mismo sentido, Cascallares completó que "estas obras mejoran el entorno, brindan mayor seguridad y permiten que las familias puedan apropiarse de espacios que antes estaban abandonados”, ratificando la continuidad de los planes de saneamiento de terrenos baldíos e inmuebles ociosos en el distrito.