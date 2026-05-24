Efecto agro: la actividad económica registró una fuerte suba de 5,5%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), arrojando un fuerte signo de recuperación para la macroeconomía argentina. Según el informe oficial, la actividad económica subió un 5,5% interanual en marzo de 2026, consolidando una marcada tendencia al alza que quiebra la inercia de los meses previos.

El reporte estadístico reveló además una importante aceleración en la medición desestacionalizada, registrando un incremento del 3,5% con respecto a febrero. Con estos despachos oficiales, el primer trimestre de 2026 cerró con una mejora acumulada del 1,7%, un dato clave para las proyecciones del Gobierno nacional.

#DatoINDEC

La actividad económica subió 5,5% interanual en marzo de 2026 y 3,5% con respecto a febrero https://t.co/6vNs8jrlA3 pic.twitter.com/PfyR4Z43Vw — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 21, 2026

Los sectores clave: el campo y la minería al frente

El crecimiento generalizado de marzo estuvo traccionado principalmente por el fuerte desempeño de los sectores primarios, la minería y el sector energético. El rubro de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró una fuerte expansión del 17,9%, convirtiéndose en el sector de mayor incidencia positiva en la variación interanual del indicador y confirmando el denominado "efecto agro" en la balanza comercial.

El podio de los sectores con mayor empuje hacia el alza lo completaron dos actividades estratégicas para el ingreso de divisas:

Explotación de minas y canteras: con un salto interanual del 16,3% , impulsado por los proyectos de litio y el sector hidrocarburífero.

Industria manufacturera: mostró signos de reactivación al registrar un avance del 4,6% en la comparación con el mismo mes del año anterior.

La reacción de Javier Milei en las redes sociales

La difusión de los datos oficiales del INDEC generó una inmediata repercusión política. El presidente Javier Milei utilizó sus perfiles oficiales en las plataformas digitales para festejar el rebote de la actividad y ratificar el rumbo del programa económico implementado por la Casa Rosada.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario compartió las cifras del EMAE y lanzó un efusivo mensaje en sintonía con su estilo comunicacional: "Actividad volando", sentenció el jefe de Estado, adjudicando la mejora trimestral a la estabilización de las variables financieras de los últimos meses.