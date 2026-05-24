Retenciones al campo: Milei anunció una baja para trigo, cebada y soja

El presidente Javier Milei anunció este jueves una nueva reducción de los derechos de exportación para el sector agropecuario e industrial. Durante su discurso en el acto por el 172° aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el mandatario detalló un cronograma de bajas graduales y condicionadas a la recaudación y la sostenibilidad de las cuentas públicas, ratificando el rumbo económico de su administración.

En su exposición, el jefe de Estado defendió de manera categórica el superávit y advirtió a la oposición legislativa: "El que las hace, las paga: no vamos a permitir que 40 leyes en el Congreso rompan el equilibrio fiscal que tanto nos costó conseguir", sentenció ante los empresarios del sector.

#Retenciones 🌾💰 Milei anunció una baja de retenciones para trigo, cebada y soja



El Presidente confirmó una reducción en las retenciones al a trigo, la cebada y la soja, y además a los sectores industriales automotriz, petroquímico y maquinaria.



📌 Trigo y Cebada: La alícuota… pic.twitter.com/lzIksKTWem — ANDigital (@ANDigitalOK) May 22, 2026

El cronograma de baja de retenciones para el agro

El plan de alivio fiscal anunciado por el Ejecutivo establece metas diferenciadas según el tipo de cultivo y los plazos de ejecución presupuestaria:

Trigo y Cebada: La alícuota actual de derechos de exportación bajará del 7,5% al 5,5% a partir de junio de 2026.

Soja: Se implementará un esquema de reducción gradual de entre 0,25 y 0,50 puntos porcentuales por mes, el cual comenzará a regir en enero de 2027. Desde el Gobierno aclararon que esta baja continua se proyecta hasta 2028, supeditada a una eventual reelección.

En paralelo, Milei anticipó que las retenciones para los sectores industriales —específicamente el automotriz, petroquímico y de maquinaria— irán a cero en un proceso progresivo entre julio de 2026 y junio de 2027.

Críticas a "la política" y defensa del ajuste fiscal

Durante el acto, el Presidente destacó el crecimiento sostenido de las exportaciones y reiteró que el objetivo final de su gestión sigue siendo la eliminación total de los derechos de exportación a medida que se profundice el achicamiento del Estado.

“Es imperdonable lo que la política le hizo a este sector durante décadas; los usaron como un cajero automático para financiar un Estado elefantiásico y corrupto”, disparó Milei ante el aplauso de los dirigentes rurales, a quienes calificó como "el símbolo de la resistencia frente al modelo empobrecedor del colectivismo".

Finalmente, el mandatario insistió en que la contracción del gasto público genera beneficios directos en la economía real: “El ajuste a la política no es recesivo, es expansivo; cada peso que deja de gastar el Estado es un peso que vuelve al bolsillo de los ciudadanos”, concluyó.