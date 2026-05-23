Jairo canta a Borges junto a la Orquesta Nacional y el Coro Polifónico en el ex CCK

La Secretaría de Cultura de la Nación presenta el concierto “Jairo canta a Borges”, con la participación del reconocido cantautor argentino, junto a la Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” y el Coro Polifónico Nacional. La propuesta es en conmemoración de los 40 años del fallecimiento del gran escritor argentino, Jorge Luis Borges, y los 50 años de la edición del disco homónimo, editado en 1977. El evento tendrá lugar el miércoles 27 de mayo a las 20 horas en el Auditorio Nacional del ex CCK (Sarmiento 151).

Bajo la dirección de Ezequiel Silberstein, con arreglos orquestales de Guillermo Cardozo Ocampo y corales de Pablo Motta, el concierto sinfónico-coral revivirá las canciones inspiradas en textos y poemas del escritor, musicalizados por Astor Piazzolla, Eduardo Falú, Carlos Guastavino, Cuchi Leguizamón, Eladia Blázquez y Jairo, entre otros.

Programa

Obertura

Buenos Aires, búsqueda (Daniel Piazzolla)

Milonga de dos hermanos (Carlos Guastavino)

No habrá sino recuerdos (Rodolfo Mederos)

Al hijo (Soy esos otros) (Facundo Cabral)

El títere (Astor Piazzolla)

La rosa inalcanzable (Horacio Malvicino)

Milonga de Calandria (Eladia Blázquez)

La lluvia sucede en el pasado (Alberto Cortez)

Hombre de antigua fe (Eduardo Falú)

Jacinto Chiclana (Astor Piazzolla)

Buenos Aires, destino (Jairo)

No hay cosa como la muerte (Gustavo “Cuchi” Leguizamón)

Milonga de marfil negro (Julián Plaza)

1964 (Astor Piazzolla)

La reserva de entradas para “Jairo canta a Borges” podrá gestionarse, de manera virtual, en la publicación del Palacio Libertad, a partir de dos días antes del concierto, a las 14 horas, hasta agotar el cupo disponible. Podrán solicitarse hasta dos entradas por persona.

Previamente, el lunes 25 de mayo a las 17 horas en el Palacio Libertad, Jairo junto al maestro Luis Caparra, interpretarán el Himno Nacional Argentino, en una versión especialmente concebida para la celebración del 216.º aniversario de la Revolución de Mayo y el regreso a escena del órgano Klais opus 1912, uno de los instrumentos más imponentes de Sudamérica.

