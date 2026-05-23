Dos argentinos que trabajan para FIFA disertarán sobre la organización del Mundial 2026

En la previa del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, dos reconocidos profesionales argentinos de la industria deportiva, brindarán una charla virtual gratuita sobre gestión de eventos deportivos y la preparación desde adentro de la máxima competencia de la FIFA.

Iñaki Barroetaveña, Broadcast Liaison Officer de la FIFA World Cup 2026 y Gonzalo Posleman, Venue Media Manager de la FIFA World Cup 2026, disertarán en el marco de la presentación de la nueva diplomatura de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre Gestión de Fútbol I.

La cita será el próximo 26 de mayo en modalidad virtual. La misma es abierta y gratuita, solo con inscripción previa. Durante el encuentro, también se brindarán todos los detalles sobre esta nueva propuesta académica de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que comenzará en el mes de agosto.

El detrás de escena de la organización del Mundial 2026

Durante la charla se analizarán los fundamentos más importantes en la gestión de eventos deportivos y en particular cómo se llevará adelante el próximo Mundial, el primero en la historia con 48 selecciones.

Uno de los disertantes será Iñaki Barroetaveña, especialista en producción de eventos en vivo y servicios de transmisión, con título universitario en Gestión de Medios y Entretenimiento y una amplia experiencia en la planificación, producción y gestión de eventos internacionales. Es Venue Manager de Conmebol y también integra el área de Marketing de la AFA.

Por su parte, Gonzalo Posleman, también cuenta con una extensa trayectoria en la industria deportiva, reconocido por su capacidad de planificación operativa, gestión de sedes y resolución de problemas. Trabajó activamente en coordinación de torneos y eventos en toda América, formando parte de los equipos de gestión de proyectos de los Comités Organizadores Locales (COL), Federaciones y Confederaciones (AFA, CONMEBOL y FIFA).

Cómo inscribirse en la charla

Todos los interesados deberán hacer click en el enlace y completar el formulario. Antes de la charla se les enviará el enlace de conexión.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOqmRh4QKd0pWyFNIlBsLLPrhnIKi176OWCdPN50xvYy-UaQ/viewform?usp=header

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (FCE UBA)

La nueva diplomatura en gestión del fútbol de la UBA

La propuesta tiene como objetivo formar egresados capaces de desempeñar roles de liderazgo estratégico en el ámbito futbolístico, brindándoles conocimientos y herramientas aplicables a la gestión de clubes, competiciones, proyectos institucionales, eventos y empresas vinculadas al fútbol.

El propósito es formar a los alumnos en competencias prácticas que permitan mejorar la sostenibilidad, la organización y la profesionalización del fútbol argentino, tanto en el ámbito profesional como amateur, con un enfoque interdisciplinario y acorde a la realidad del país.

El Programa tiene a Carlos Jara como coordinador; Santiago Yossini y Matías Caric Petrovic como subcoordinadores y Rubén Torello, Pablo Fernando Silva y Fercho Domínguez como asesores académicos.

Durante la cursada, se buscará que los alumnos generen habilidades, conocimiento y herramientas prácticas para abordar los distintos desafíos y problemáticas de áreas como:

1. Gestión contable en el fútbol

2. Marketing y comunicación en el fútbol

3. Administración y finanzas

4. Gestión de competiciones y organización de eventos

5. Gestión legal en el fútbol

6. Datos e innovación

7. Psicología y liderazgo en el deporte

8. Gestión de proyectos de fútbol.

