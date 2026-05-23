La “confidente” de Milei dijo que “no hay nada de malo en los audios”

La asesora de imagen y comunicación Rosmery Maturana, quien el año pasado fue señalada como la posible responsable de la ruptura sentimental entre el presidente Javier Milei y Amalia ‘Yuyito’ González, volvió a ser noticia por los audios filtrados de un diálogo íntimo con el líder de La Libertad Avanza.

“Mi tema ‘El paquetón’ nació de esto, porque yo le decía a Javier paquetón, en realidad, éramos confidentes en su momento. Este es un carpetazo que le están dando a él”, puntualizó en declaraciones a Farándula Show.

#Paquetazo 🔊🔥 La confidente de Javier Milei defendió los audios hot y dijo que “no hay nada de malo”



En medio del escándalo por los audios íntimos atribuidos al Presidente, Rosemary “Oscurita” Maturana, una mujer cercana al mandatario, salió a respaldarlo públicamente y… pic.twitter.com/C7JkhEnstM — ANDigital (@ANDigitalOK) May 22, 2026

En igual tono, exclamó: “No hay nada de malo en los audios. Era una conversación de confidentes. Yo siempre lo respeté un montón. Ahora, si ellos quieren transformarlo en otra cosa es una maldad”.

“Yo tengo cuatro años de charlas con él. Cuatro años. Están recortando pedacitos, me están echando la culpa a mí. No hay teléfono que quepa cuatro años de charla. La verdad es que me trajo muchos recuerdos buenos”, anexó.

Acto seguido, recalcó que “Javier era una persona supertierna, respetuosa. Yo estoy escuchando ahora que están haciendo recortes con él muy agresivo y no es verdad eso. Nada que ver. Por algo le estoy haciendo una canción que es de alegría”.

#Escándalo 🔊🔥 Filtran presuntos audios íntimos atribuidos a Javier Milei



Una supuesta filtración de audios hot atribuidos al Presidente de la Nación sacudió las redes sociales y desató un fuerte revuelo político y mediático.



📌 El material comenzó a viralizarse en las últimas… pic.twitter.com/tH8jyBw5rF — ANDigital (@ANDigitalOK) May 21, 2026

“Javier tiene a disposición mi teléfono, acá no hay nada malo y si nos quieren complicar no lo van a lograr”, prosiguió Maturana.

“Yo dejé de hablar con él hace un año. Es raro. Justo voy a presentar mi tema y nos mandan esto”, anexó y cerró enviándole un mensaje al Presidente: “Javi, confiá en mí, sabés que te quiero un montón, y bueno, lo que nos tocó es esto. Ojalá que la gente se dé cuenta de la realidad y la gente buena que tenés alrededor, que somos nosotros. Yo lo re banco”.

