Avanza la obra de viviendas industrializadas en Berisso

Con el posicionamiento de la primera vivienda industrializada días atrás, avanza en Berisso la obra de solución habitacional rápida e integral que el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, a cargo de Silvina Batakis, tiene en marcha junto al municipio que conduce Fabián Cagliardi.

“Este tipo de construcciones permiten acelerar los tiempos, lo que trae beneficios en contextos donde las necesidades apremian. Tener la posibilidad de dar esta solución habitacional junto al municipio da cuenta de la importancia de un trabajo articulado para dar respuesta a la gente”, expresó Batakis.

Este proyecto habitacional apunta a brindar una rápida respuesta a las necesidades de quienes se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad o atender casos urgentes en los que pueda verse afectado el derecho al techo digno.

A lo largo de la semana se realizaron distintos trabajos de ajuste tanto en el acceso al predio donde están ubicadas las casas como en sectores puntuales de las instalaciones, para hacer coincidir correctamente las conexiones de la platea con la vivienda modular. También se colocarán otras dos casas más, de un total de ocho unidades funcionales que contempla el proyecto.

La obra, ubicada en General Mitre, Avenida 66 (Río de la Plata) y Tucumán del barrio Villa Roca, está compuesta de soluciones habitacionales de rápida ejecución, con estándares de calidad y habitabilidad adecuados. En este caso, cada casa posee unos 60 metros cuadrados con estar-comedor, cocina, baño completo y dormitorios, con provisión de bidiogestor.

Estas viviendas se realizan con el método de construcción en seco, a través de módulos prefabricados que una vez finalizados se trasladan hasta el punto de instalación. Vale destacar que la Municipalidad de Berisso realizó el relleno y nivelación de los lotes, así como la provisión de agua potable y energía eléctrica.

¡Seguimos trabajando en toda la Provincia! Hoy mantuvimos una reunión de trabajo junto a Fabián Cagliardi, intendente de #Berisso. pic.twitter.com/0JBa1yRl6E — Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano (@MinHabitatPBA) April 27, 2026

La construcción en seco es uno de los métodos con los que cuenta la cartera de Hábitat para brindar una rápida respuesta a las necesidades de quienes se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad o atender casos urgentes en los que pueda verse afectado el derecho a la vivienda digna.