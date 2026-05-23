CABA regula aplicaciones de viaje: los conductores deberán tener licencia profesional

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció un ordenamiento de las aplicaciones de viajes y la modernización del sistema de taxis, con el objetivo que “todos compitan con reglas más claras”. En los próximos días se enviará un proyecto de ley a la Legislatura que se iniciará con un decreto ejecutivo y la eliminación de tasas.

Mediante el decreto y posterior proyecto de ley, se busca sumar un nuevo marco legal que “aumente la seguridad, y ordene y modernice el servicio de transporte privado de pasajeros en la Ciudad”.

El objetivo es “agilizar viajes, mejorar la seguridad y reducir trámites para los choferes de taxis”. Este proceso busca normalizar la convivencia entre el servicio de taxis y las aplicaciones digitales, un sector que durante años estuvo marcado por conflictos regulatorios y protestas.

Las medidas fueron anunciadas por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en un encuentro con representantes del Sindicato de Taxistas y de las empresas de aplicaciones de viaje. También participaron el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua; los legisladores Pablo Donati y Francisco Loupias; y el secretario de Transporte porteño, Guillermo Krantzer.

“Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado. Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, enfatizó Macri.

“La Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”, acotó el alcalde metropolitano.

Desburocratizamos y le sacamos reglas absurdas a los taxis y normalizamos el servicio de las plataformas para que puedan trabajar en libertad.



Ordenamos algo que debería haberse ordenado hace tiempo. pic.twitter.com/IbBHERNM2e — Jorge Macri (@jorgemacri) May 21, 2026

El servicio de taxis en la Ciudad está regulado por el Título XII de la Ley 2.148 (Código de Tránsito y Transporte). Es un régimen propio de un servicio público de transporte. Hoy exige una renovación, mayor flexibilidad operativa y menores costos en tiempos y trámites porque, por ejemplo, la renovación anual de licencia, la verificación técnica vehicular, la renovación de la tarjeta de chofer y la verificación del reloj son trámites separados, cada uno con su arancel y su procedimiento. Y tiene exigencias, como usar uniforme.

Las medidas para los taxis

▪️ Se va a poder trabajar con vehículos más grandes, de hasta ocho 8 plazas (incluido el conductor), se permiten vehículos M1, como una camioneta familiar, y se reduce la capacidad mínima de pasajeros a 4 (con el conductor). Hoy es de 5 personas, eso posibilitará que se puedan usar autos más chicos y económicos.

Y se eliminarán, para los taxis:

▪️ La capacidad mínima de baúl o compartimiento de carga requerida.

▪️ El máximo de plazas permitidas para vehículos accesibles.

▪️ La necesidad de escribano público para formalizar la operatoria. Hoy la transferencia de una licencia exige escribano público, constancia de radicación, y vinculación a BA Taxi.

▪️ La obligatoriedad de turnos fijos.

▪️ La obligatoriedad del uso de tarjetas físicas identificatorias; ahora podrán ser digitales.

▪️ La obligatoriedad del uso de camisa en conductores.

Normalización de autos de aplicaciones

▪️ Los vehículos deberán contar con VTV al día y seguro específico creado para estas aplicaciones por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

▪️ Los choferes deberán ser mayores de 21 años y contar con licencia de conducir profesional.

▪️ Se otorgará un plazo de 90 días para el cumplimiento y se abrirá un proceso abreviado para asegurar que puedan generarla de forma rápida.

El proyecto de ley para la Simplificación del Sistema de Taxis que se enviará a la Legislatura incluirá:

▪️La eliminación de la obligatoriedad de constancia de adhesión a BA Taxi (que ya fue concesionada).

▪️Eliminación de las tasas de transferencia, costos de renovación y transferencias de licencias.

▪️Eliminación de tasas de renovación para conductores de taxis: altas, bajas y otras modificaciones.

También ahora se va a simplificar parte del trabajo cotidiano de los taxistas mediante pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes desde el celular.