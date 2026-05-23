Cuenta regresiva para “Charlie y la Fábrica de Chocolate”: más de 18 mil entradas vendidas

Rumbo al estreno en la calle Corrientes de Buenos Aires, más que un musical, Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show propone una experiencia para toda la familia que combina humor, emoción, música y una puesta visual impactante para hablar de temas profundamente actuales: el deseo, el consumo, la ansiedad por ganar y la importancia de no perder la capacidad de imaginar.



En tiempos donde todo parece inmediato y descartable, la historia de Charlie recuerda el valor de la ternura, la empatía y los sueños. Una obra que invita tanto a chicos como adultos a volver a mirar el mundo con asombro.

El estreno

Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show se estrenará el 4 de junio en el Teatro Gran Rex. Ya cuenta con 88 funciones programadas y a dos semanas del debut lleva vendidas más de 18 mil localidades.

Así, promete convertirse en el gran espectáculo familiar del invierno 2026, con una experiencia inmersiva, visual y musical de enorme escala.

El elenco

El espectáculo está protagonizado por Agustín ‘Rada’ Aristarán como Willy Wonka, acompañado por Mery Del Cerro como la Señora Bucket y Sebastián Almada como el abuelo Joe, junto a un destacado elenco que da vida a los entrañables personajes del clásico de Roald Dahl.



El reparto de padres de Charlie se completa con Dolores Ocampo como la Señora Teavee (mamá de Mike), Denise Cotton como la señora Gloop (mamá de Augustus), Sebastián Holz como el señor Salt (papá de Veruca) y Marcelo Albamonte como el señor Beauregarde (papá de Violet).

¿Por qué ver Charlie y la Fábrica de Chocolate?

Charlie es un chico que no tiene casi nada, salvo una imaginación feroz y una capacidad bastante absurda de seguir creyendo cuando todo alrededor insiste en decirle que no.

Del otro lado está Willy Wonka: un genio, un empresario, un niño, un monstruo encantador, un artista encerrado en su propia creación. Alguien que fabricó el mundo más dulce de todos, pero que hace años dejó de saber qué hacer con la humanidad.



Cuando Wonka esconde cinco tickets dorados en sus chocolates, el mundo entra en una especie de delirio azucarado. Aparecen chicos desmesurados, padres más desmesurados todavía, cámaras, competencia, fama, ansiedad, consumo, capricho y deseo. Todos quieren entrar a la fábrica. Todos creen que van a ganar algo. Pero la fábrica no es exactamente un premio. Es una prueba. Un espejo. Una trampa.





Y en medio de ese parque de excesos, Charlie entra con su abuelo, su ternura y una pregunta secreta: qué pasa cuando alguien que no puede comprar sus sueños igual se anima a imaginarlos.



Una obra sobre la fantasía como acto de resistencia. Sobre esa posibilidad mínima, casi invisible, de que todavía exista una puerta para quienes saben mirar un poco más allá.

El Show

Es una producción teatral de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta en escena de enorme espectacularidad. Con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg, productores de grandes éxitos como La Sirenita, Matilda y School of Rock, y bajo licencia de Music Theatre International (MTI), la obra promete convertirse en el gran acontecimiento teatral familiar de 2026 en Argentina.

La historia invita a los espectadores a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka a acompañar a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura inolvidable. Una experiencia llena de música, magia y emoción, con el equipo creativo que ha marcado hitos en la cartelera nacional.



De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock —espectáculos que convocaron a más de 500 mil espectadores— esta nueva apuesta reafirma el crecimiento del teatro musical en Argentina y se posiciona como el acontecimiento cultural más importante del invierno 2026.



La producción cuenta con más de 20 artistas en escena, cuatro elencos infantiles, ensayos diarios de hasta siete horas y un gigantesco despliegue técnico y creativo.