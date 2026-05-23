“Predicir”: con error incluido, Capital Humano presentó su nueva IA

El presidente de la Nación, Javier Milei, y la ministra Sandra Pettovello, difundieron este viernes un video en el cual se da a conocer al primer Gemelo Digital, una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por la cartera de Capital Humano.

“Argentina se adelanta al futuro, porque el futuro no espera. Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social. El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial. MAGA. VLLC!, exclamó el mandatario.

En el video institucional se ven diversas imágenes con una voz en off que relata: “Por primera vez Argentina lidera un cambio de paradigma en políticas sociales con Inteligencia Artificial. Antes había información dispersa, decisiones sin precisión, fragmentación institucional”.

ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA

Por primera vez, nuestro país lidera el futuro social.

El Ministerio de Capital Humano presenta el Gemelo Digital: un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/4DY1Wexziq — Javier Milei (@JMilei) May 22, 2026

“El futuro empieza hoy, el primer Gemelo Digital Social para simular escenarios, anticipar impactos, optimizar decisiones en tiempo real. Políticas basadas en evidencia, múltiples fuentes, única base de datos”, añade.

Mala conjugación

En el escrito que va acompañando a las imágenes, los editores y armadores digitales libertarios no cayeron en cuenta de un -cuanto menos- error de tipeo.

Se trata de una “IA que identifica lo relevante, proyecta escenarios, convierte la experiencia social. Inteligencia pública. Una sola visión, múltiples dimensiones. Primer sistema que ayuda a predicir (SIC) el futuro desde la infancia hasta la autonomía anticipando el impacto social de cada etapa”.

“Convocamos a los principales actores del mundo, primer modelo global que permite tomar mejores decisiones liderado por el Ministerio de Capital Humano. De la resistencia reactiva al Estado que anticipa”, culmina la presentación.