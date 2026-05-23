Fanáticos del alfajor, de parabienes

En Argentina, pocas categorías generan tanta conversación cotidiana como los alfajores. Cada lanzamiento genera tendencias, se prueba, se compara, se comenta en redes y encuentra rápidamente a sus propios fanáticos. En ese escenario, Georgalos decidió responder a un pedido que venía creciendo entre sus consumidores: llevar dos de sus marcas más reconocidas, Mantecol y Toddy, al mundo de los alfajores con versiones simples y versiones triples, con más capas, más relleno y una experiencia más intensa.

Así nacieron los alfajores Mantecol simple y x3 y Toddy x3, que ya comenzaron a llegar a kioscos de todo el país y que buscan ampliar el universo de sabores de dos marcas icónicas, que pisan con fuerte presencia en el paladar argentino.

Según se explicó, el nuevo alfajor Mantecol “combina riquísimas tapas con relleno de Mantecol untable, manteniendo el sabor característico de la marca” en 40 y 60 gramos.

“La propuesta conserva el perfil único de Mantecol, pero lo lleva a una experiencia más completa, con una combinación de textura crocante por fuera y cremosidad en su interior”, sentencian.

Por su lado, el nuevo Toddy x3 acompaña a su versión simple lanzada el año pasado y apunta a los fanáticos del chocolate con una propuesta más intensa: donde “la mitad de su peso está compuesto por mousse de chocolate”. El resultado es un alfajor de tres capas que potencia de Toddy y refuerza su lugar dentro del territorio de las golosinas chocolatosas.

Pedido de los consumidores

“Este lanzamiento nace de escuchar a nuestra comunidad. Muchos comentarios en redes sociales pedían una versión de alfajores de nuestros productos más emblemáticos”, expresó Juan Baccini, gerente de Marketing de Georgalos.

Asimismo, dio cuenta que “hay muchos consumidores fanáticos de Mantecol que siempre están esperando nuevas propuestas. Por eso decidimos sumar el Alfajor Mantecol con las características únicas de este producto y rellenos con Mantecol Untable”.

“Mantecol es una marca muy asociada a las emociones y festejos y a través de un producto de consumo diario como el alfajor, es hacer que esos instantes sean más cotidianos. Los alfajores Mantecol y Toddy son una forma de responder a esa conversación, llevando dos clásicos de Georgalos a una experiencia más intensa y actual, para comer en cualquier momento”, completó.

Con estos lanzamientos, la compañía continúa fortaleciendo su presencia en una de las categorías más competitivas del mercado argentino, donde la innovación no solo pasa por crear nuevos sabores, sino también por reinterpretar marcas queridas en formatos que conecten con los nuevos hábitos de consumo.