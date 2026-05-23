Un massista es el intendente con mejor imagen del interior bonaerense

CB Global Data presentó su habitual ranking seccional de intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, obteniendo el mejor diferencial el dirigente del Frente Renovador Juan Alberto Martínez, jefe comunal de Rivadavia.

Segunda sección

Los tres intendentes de la segunda sección electoral con mejor diferencial de imagen a nivel seccional son: Francisco Ratto (San Antonio de Areco) con un diferencial de +8,2 %, en primer lugar; seguido por Ricardo Alessandro (Salto) con +6,9 %; y en tercer lugar Luis Mariano Martín (Exaltación de la Cruz) con +6,3 por ciento.

En el otro extremo del ranking, los intendentes con peor diferencial del mes son: en último lugar Mauro Poletti (Ramallo) con -13,1 %, seguido por Esteban Sanzio (Baradero) con -6,2 %, y luego Cecilio Salazar (San Pedro) con -4,6 por ciento.

En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció en la segunda sección fue Javier Martínez (Pergamino) con una suba de +5,5 %, mientras que el que más cayó fue Román Bouvier (Rojas) con una baja de -2,7 por ciento.

Por último, el intendente con mayor nivel de desconocimiento a nivel seccional —independientemente de su diferencial— es Iván Villagrán (Carmen de Areco), quien alcanza un 90,6 % de respuestas Ns/Nc.

Cuarta sección

Los tres intendentes de la cuarta sección electoral con mejor diferencial de imagen a nivel seccional son: Juan Alberto Martínez (Rivadavia) con un diferencial de +19,5 %, en primer lugar; seguido por Darío Golía (Chacabuco) con +17,4 %; y en tercer lugar Gilberto Alegre (General Villegas) con +16,8 por ciento.

En el otro extremo del ranking, los intendentes con peor diferencial del mes son: en último lugar María José Gentile (Nueve de Julio) con -14,8 %, seguida por Pablo Javier Zurro (Pehuajó) con -13,7 %, y luego Francisco Recoulat (Trenque Lauquen) con -9,8 por ciento.

En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció en la cuarta sección fue Carlos Ferraris (Leandro N. Alem) con una suba de +4,5 %, mientras que el que más cayó fue Franco Flexas (General Viamonte) con una baja de -3,7 por ciento.

Por último, el intendente con mayor nivel de desconocimiento a nivel seccional —independientemente de su diferencial— es Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), quien alcanza un 83,9 % de respuestas Ns/Nc.

Quinta sección

Los tres intendentes de la quinta sección electoral con mejor diferencial de imagen a nivel seccional son: Pablo Barrena (Lobería) con un diferencial de +18,8 %, en primer lugar; seguido por Miguel Gargaglione (San Cayetano) con +17,9 %; y en tercer lugar Miguel Lunghi (Tandil) con +15,5 por ciento.

En el otro extremo del ranking, los intendentes con peor diferencial del mes son: en último lugar Agustín Neme (Pueyrredón) con -6,3 %, seguido por Juan Ibarguren (Pinamar) con -5,7 %, y luego Juan Manuel Álvarez (General Paz) con -4,6 por ciento.

En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció en la quinta sección fue Juan Pablo García (Dolores) con una suba de +4,2 %, mientras que el que más cayó fue Juan Ibarguren (Pinamar) con una baja de -6,7 por ciento.

Por último, el intendente con mayor nivel de desconocimiento a nivel seccional —independientemente de su diferencial— es Carlos Rocha (General Guido), quien alcanza un 96,4% de respuestas Ns/Nc.

Sexta sección

Los tres intendentes de la sexta sección electoral con mejor diferencial de imagen a nivel seccional son: Hernán Arranz (Monte Hermoso) con un diferencial de +8,1 %, en primer lugar; seguido por Alfredo Fisher (Laprida) con +5,9 %; y en tercer lugar Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) con +4,4 por ciento.

En el otro extremo del ranking, los intendentes con peor diferencial del mes son: en último lugar Ricardo Moccero (Coronel Suárez) con -11,9 %, seguido por Julio Marini (Benito Juárez) con -10,4 %, y luego Estefanía Bordoni (Tornquist) con -8,2 por ciento.

En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció en la sexta sección fue Alfredo Fisher (Laprida) con una suba de +3,0%, mientras que la que más cayó fue María Serra (Daireaux) con una baja de -5,6 por ciento.

Por último, el intendente con mayor nivel de desconocimiento a nivel seccional —independientemente de su diferencial— es María Serra (Daireaux), quien alcanza un 94,5 % de respuestas Ns/Nc.

Séptima sección

Los tres intendentes de la séptima sección electoral con mejor diferencial de imagen a nivel seccional son: Gustavo Cocconi (Tapalqué) con un diferencial de +19 %, en primer lugar; seguido por Eduardo Bucca (Bolívar) con +18,8 %; y en tercer lugar Maximiliano Wesner (Olavarría) con +18 por ciento.

En el otro extremo del ranking, los intendentes con peor diferencial del mes son: en último lugar Nelson Sombra (Azul) con -9,7 %, seguido por Ramón José Capra (General Alvear) con -6,6 %, y luego Maximiliano Sciaini (Roque Pérez) con -1,9 por ciento.

En relación con la variación respecto del mes anterior, el intendente que más creció en la séptima sección fue Eduardo Bucca (Bolívar) con una suba de +3,8%, mientras que el que más cayó fue Nelson Sombra (Azul) con una baja de -3,9 por ciento.

Por último, el intendente con mayor nivel de desconocimiento a nivel seccional —independientemente de su diferencial— es Ramón José Capra (General Alvear), quien alcanza un 76,4 % de respuestas Ns/Nc.