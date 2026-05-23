Autopista Buenos Aires-La Plata: cómo sigue la obra en City Bell

La esperada obra de la nueva bajada de la Autopista Buenos Aires-La Plata en la localidad de City Bell sigue sumando avances clave para transformar la conectividad de la zona norte del partido. Este viernes, el intendente de La Plata, Julio Alak, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, y el presidente de Aubasa, José Arteaga, supervisaron los trabajos de un proyecto vial estratégico postergado por más de dos décadas.

“Estamos recorriendo la construcción de una obra que los platenses esperaron por 25 años; esta obra representa una inversión muy grande y estamos sumamente agradecidos al gobernador de la Provincia”, destacó Alak durante la recorrida, remarcando que el nuevo acceso significará "menos congestión vehicular y más tiempo de vida" para los conductores.

Por su parte, Katopodis subrayó la decisión del gobernador Axel Kicillof de sostener el financiamiento en infraestructura: “El nuevo distribuidor es el antes y el después para el desarrollo de los próximos 30 años de toda esta zona que viene creciendo a un ritmo acelerado. En la provincia la obra pública no se frene porque crea trabajo y apunta al desarrollo”, afirmó el ministro.

Los detalles técnicos del nuevo distribuidor de City Bell

La intervención, que forma parte del Plan de Obras de Aubasa financiado con fondos propios, contempla un diseño integral para garantizar la fluidez vehicular y mitigar el impacto ambiental en una región atravesada por diversos cursos de agua.

El proyecto de conectividad incluye los siguientes frentes de obra:

Extensión del trazado: Un nuevo conector y distribuidor de 2,1 kilómetros de extensión con doble mano de circulación.

Cruces y viaductos: Se ejecuta la terminación de un puente sobre la autovía, una calzada bidireccional con banquinas y un viaducto sobre las vías del Tren Roca y el Arroyo Carnaval.

Conexión con Camino Centenario: Contempla un puente y viaducto sobre el Arroyo Martín y un distribuidor a distinto nivel para el empalme directo con el Camino Parque Centenario.

"Comienza a concretarse una obra fundamental para la infraestructura vial de la región capital", celebró Arteaga, al tiempo que desde la empresa estatal señalaron que los trabajos se ejecutan bajo estrictos criterios de sustentabilidad hídrica.

Plazos de ejecución y financiamiento de los trabajos viales

La ejecución de las tareas se encuentra integrada dentro de la planificación estratégica de la empresa estatal bonaerense para el período 2024-2027. Al realizarse con fondos propios de la prestataria, los funcionarios destacaron que los ritmos de trabajo no se verán alterados por los recortes de partidas nacionales, garantizando su finalización para el beneficio directo de los usuarios locales.

Descomprimir los accesos de la zona norte platense

En la actualidad, los accesos a las localidades de City Bell y Villa Elisa se encuentran fuertemente saturados en las denominadas "horas pico". El caudal de vehículos supera la capacidad de las bajadas existentes, generando extensas filas de demora sobre el Camino Centenario que impactan de forma directa en el entramado de las calles internas de los barrios.

Además de ordenar el tránsito vehicular, la nueva bajada de la autopista busca potenciar el fuerte crecimiento inmobiliario y la actividad comercial de la zona norte del distrito.

El impacto comercial y la conexión con la avenida 520

El nuevo distribuidor complementará la reciente habilitación de la bajada de la avenida 520, una arteria estratégica que ya conecta la Autopista Buenos Aires-La Plata con el corazón de la zona productiva hortícola de la región, el Mercado Regional y los principales servicios comerciales e industriales platenses. De esta forma, el circuito logístico del Gran La Plata quedará completamente integrado de norte a sur.