Mundial 2026: Chiqui Tapia se reunió con intendentes y anunció Fan Fest gratuitos

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular del Ceamse, Claudio "Chiqui" Tapia, encabezó este viernes una cumbre estratégica con intendentes de la provincia de Buenos Aires. El encuentro, que combinó el armado logístico de cara a la Copa del Mundo 2026 y el repaso de la agenda de gestión ambiental, tuvo como eje central "fortalecer el vínculo y alentar unidos a la Selección Argentina" a solo 20 días del inicio del torneo en Estados Unidos, México y Canadá, donde el equipo nacional defenderá la corona del último mundial.

La reunión repite la estrategia de articulación territorial que el dirigente implementó con éxito en el período previo a la consagración en Qatar 2022, buscando sincronizar el despliegue del fútbol con las administraciones locales.

Pantallas gigantes y Fan Fest gratuitos en los municipios

El anuncio central para los jefes comunales estuvo enfocado en el acceso público a los partidos de la Copa del Mundo. Tapia garantizó el respaldo de la entidad rectora del fútbol local para la creación de espacios de visualización comunitaria en los distritos bonaerenses.

“Como en la previa de Qatar 2022, compartimos un encuentro con intendentes de toda la Provincia antes de acompañar a nuestra Selección en este nuevo camino hacia el sueño mundialista”, expresó Chiqui Tapia.

En esa línea, comunicó formalmente que aquellos municipios que decidan instalar pantallas gigantes u organizar Fan Fest gratuitos dispondrán del apoyo técnico y logístico de la AFA. El objetivo institucional de la medida es asegurar que los vecinos de toda la provincia cuenten con puntos de encuentro seguros para seguir las alternativas del campeonato mundial.

Agenda de gestión integral en el Ceamse

Más allá del plano estrictamente deportivo, el cónclave sirvió para revisar el funcionamiento de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse). Las autoridades de la empresa pública y los intendentes repasaron los esquemas de disposición final de residuos urbanos y los programas de sustentabilidad aplicados en el territorio provincial.

Durante la mesa de trabajo, se avanzó en la unificación de criterios para optimizar el tratamiento de la basura y coordinar obras que impacten de forma directa en el área metropolitana. Según se detalló tras el encuentro, las conversaciones se orientaron a “seguir fortaleciendo los vínculos entre la empresa y los municipios, impulsando acciones coordinadas que mejoren la calidad de vida de los vecinos”.

Con este armado dual, Tapia afianza su doble rol de gestión, alineando la estructura de los intendentes de la Provincia en las semanas previas a la cita mundialista de Norteamérica.