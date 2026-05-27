Operaciones inteligentes: el nuevo diferencial competitivo de la industria de las telecomunicaciones

Por Giancarlo Soares (*)

La industria de telecomunicaciones atraviesa una transformación profunda. La expansión del 5G, el crecimiento del IoT y las arquitecturas cloud-native están redefiniendo el negocio a una velocidad inédita. Pero detrás de esa evolución tecnológica aparece un desafío menos visible y mucho más complejo: cómo operar redes y servicios cada vez más sofisticados sin perder eficiencia, resiliencia ni calidad de experiencia para el usuario.

Durante años, las telcos trabajaron sobre modelos operativos fragmentados y altamente dependientes de procesos manuales. Sin embargo, la complejidad actual supera ampliamente esa lógica. Hoy las compañías gestionan millones de eventos, alertas e incidentes en tiempo real, en entornos híbridos donde cualquier falla puede impactar de forma directa en el negocio y en la experiencia del cliente.

Por eso, la discusión ya no pasa únicamente por incorporar nuevas tecnologías, sino por construir operaciones más inteligentes, integradas y autónomas.

Redes, operaciones y seguridad

En este escenario, uno de los grandes cambios que atraviesa la industria es la convergencia entre redes, operaciones y seguridad. Los tradicionales silos entre NOC y SOC empiezan a desaparecer frente a una necesidad concreta: responder más rápido, anticipar incidentes y operar con una visión unificada de toda la infraestructura.

Las organizaciones más avanzadas ya están evolucionando hacia modelos de ServiceOps potenciados por inteligencia artificial, donde la automatización deja de limitarse a ejecutar tareas repetitivas y comienza a aportar capacidades de análisis, correlación y resolución autónoma de incidentes.

Esto representa un cambio de paradigma. La IA ya no solo acelera procesos: permite construir operaciones capaces de detectar anomalías, identificar causas y actuar antes de que el usuario perciba un problema.

Condición indispensable

En un contexto donde las telcos buscan evolucionar hacia modelos de TechCo y desarrollar nuevos servicios digitales, la eficiencia operativa deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en una condición indispensable. Ninguna estrategia de crecimiento puede sostenerse sobre operaciones manuales frente al volumen y la velocidad que exige la economía digital.

La próxima etapa de la industria estará marcada por infraestructuras cada vez más autónomas, resilientes y auto-sanables. Sistemas capaces de operar en tiempo real, escalar sin incrementar exponencialmente los costos y sostener experiencias digitales sin interrupciones.

Ese es, probablemente, el gran desafío de las telecomunicaciones en esta década: lograr que la innovación tecnológica esté acompañada por operaciones preparadas para gestionarla.



(*) Field CTO LATAM de BMC Helix

