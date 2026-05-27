Nil Moliner lanzó “Nexo”, una conexión en tiempos desangelados

Nil Moliner abre por fin las puertas a su nuevo álbum: “Mi cuarto disco. Un disco que ha llegado con calma, después de dos años, impulsado por un parón de año y medio sin conciertos que me dejó sin aliento. Lo recuperé al volver a pisar un escenario y, a partir de ahí, empecé a escribir. Así nació Nexo”.

“Esas historias que nos conectan con emociones, pero también con tantas otras cosas. Estamos hechos de nexos y, en este disco, te cuento algunos de los míos. Un disco en el que he conectado con muchos productores, he experimentado nuevas maneras de trabajar y he compuesto en muchos lugares distintos”, completó.

Hace ya un año descubrimos Nexo como una nueva era musical que arrancaba a ritmo de “Tu cuerpo en braille”, canción que no ha parado de crecer y sorprender. Rápidamente llamó la atención, colocándose en cuatro ocasiones en el número 1 de radio española, se ha certificado disco de oro, acumula más de 20 millones de streams y continúa en lo más alto de las listas de éxitos.

Tras esta canción llegaron otros temas enérgicos como “Ha pasado algo” y “Tenerte cerca”, o la conmovedora “Álex”, dedicada a toda la gente que se ha ido y nos abraza desde algún lugar. “Me acuerdo de ti” llegó para posicionarse como el himno del disco, una canción enorme. El último adelanto llegaba de la mano de Dollar Selmouni con la bailable “Ya no estoy triste”. Juntos ponen ritmo, color y energía positiva a una canción de sonido latino, un género en el que Moliner siempre se ha sentido muy cómodo y en el que le hemos visto en otras ocasiones.

Entre las canciones inéditas del disco encontramos “Vive lento y ama bien”, canción con la que el artista confiesa haber aprendido muchas cosas y la única canción que lleva tatuada en su piel. “Te escribiré” nos recuerda que estamos vivos, que hay que dejarse llevar. Escrita desde Cadaqués, un pueblo de la costa catalana que con su luz, color y energía inspiró a tantos. Y la joya en catalán del álbum, “Bona nit”, una historia real de amor adolescente. El recuerdo de unos campamentos: todos sentados, un cancionero y una canción antes de ir a dormir, el Bona nit.

Nexo está disponible en pre-venta en formato CD Digisleeve con póster desplegable y en formato vinilo con cambio de color (transparente a la luz y verde fluorescente en la oscuridad).

