Cayó el “Rey del Viagra” en CABA: robaba pastillas de un laboratorio y las vendía por internet

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 41 años y le secuestró más de 8 mil pastillas de Viagra, además de 13 kilos de otros medicamentos, que había robado del laboratorio en el que trabajaba y las vendía a través de las redes sociales.

La investigación se inició en el año 2023, cuando el personal policial detectó la comercialización de pastillas de sildenafil y tadalafil (drogas recetadas para tratamientos de la disfunción sexual masculina), por redes sociales y plataformas de mensajería.

Tras el seguimiento del sospechoso durante largos períodos de tiempo, se verificó el modus operandi, que incluía los frecuentes traslados y la comercialización de los medicamentos.

El imputado trabajaba en el sector de producción de un laboratorio porteño y habría utilizado esa posición para sustraer comprimidos y otros productos medicinales, principalmente vinculados a sildenafil y tadalafil, que luego eran fraccionados, rotulados y comercializados por fuera de los canales legales.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, a cargo de Ariel Lijo, ordenó los allanamientos en el laboratorio, ubicado en Tres Arroyos al 1800, en Villa General Mitre, y en el domicilio del implicado, Vélez Sarsfield al 100, en Barracas.

En los lugares allanados, se encontraron 8.613 comprimidos de tadalafil y sildenafil, stickers, etiquetas, frascos y cajas para su respectivo embalaje, además de bolsas con otros medicamentos por un total de 13 kilos. También se incautó documentación, anotaciones, dispositivos electrónicos y un Peugeot 308.

El magistrado dispuso la detención del imputado y el secuestro de todos los elementos hallados.