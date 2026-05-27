La Plata será sede de uno de los cinco Hubs Humanitarios de la Cruz Roja en el mundo

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el presidente de Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, mantuvieron un encuentro para evaluar los lineamientos técnicos y coordinar la planificación de un centro logístico de la entidad en la capital bonaerense.

Un proyecto histórico para La Plata y el país ❤️



Nuestra ciudad fue elegida por Cruz Roja Argentina para desarrollar uno de los 5 Hubs Humanitarios distribuidos a nivel mundial.



Será un centro estratégico de asistencia, logística y capacitación para actuar ante emergencias y… pic.twitter.com/OwwvXIFYPF — Julio Alak (@Julio_Alak) May 23, 2026

“Este centro consolidará a nuestra región como epicentro de la asistencia humanitaria y la respuesta inmediata ante emergencias y representa un paso fundamental hacia una ciudad más solidaria y mejor preparada para cuidar a cada vecino”, destacó el jefe comunal.

Asimismo, puso de relieve que “este campus significa un hecho de gran impacto para todo el país, y estará ubicado en un punto estratégico de la capital bonaerense”.

Red internacional

Por su parte, Tipping expresó que “este complejo no representa un esfuerzo aislado, sino que se consolida como uno de los únicos 5 Hubs Humanitarios de la Cruz Roja distribuidos a nivel mundial, integrando a la Argentina en una red internacional con presencia en 191 países. Es la materialización de los valores de la organización en un ecosistema que inspira, conecta y multiplica el impacto humanitario real en todo el territorio nacional y regional”.

Nodo estratégico

Durante la reunión, que tuvo lugar en el Salón de los Acuerdos del Palacio Municipal, el intendente y el abogado platense responsable de la asociación civil a nivel nacional desde el 2015 ahondaron en la proyección de un nodo estratégico que estaría ubicado a la altura del kilómetro 52 de la Ruta Provincial 2.

El nuevo espacio estará diseñado para optimizar los esquemas de respuesta ante emergencias, la distribución de asistencia humanitaria y el soporte operativo, tanto a nivel regional como nacional.

El Campus unificará múltiples dimensiones de la gestión humanitaria moderna dentro de un mismo espacio físico. En ese sentido, incluirá un centro logístico y de almacenamiento, un espacio de entrenamiento clínico y técnico, pistas de simulación de emergencias, y un hotel que funcionará como alojamiento para el voluntariado.

Entre los objetivos del proyecto se encuentra posicionar a la República Argentina como un faro regional en la gestión, articulación, coordinación y respuesta escalable ante crisis; desarrollar capacidades de respuesta bajo estándares internacionales que unan la máxima eficiencia logística con el sentido profundo de humanidad; crear un espacio centralizado que optimice la cadena de suministros y sirva de soporte habitacional y formativo para el voluntariado del cono sur; y establecer un centro de formación que combine el aprendizaje práctico en escenarios reales con la sensibilización interactiva de la sociedad civil.

Del encuentro también participó el jefe de la Delegación del Cono Sur de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Florent Del Pinto, quien integró la comitiva junto al secretario de Finanzas, Sergio Buscemi, el secretario de Salud, Alejandro Costa, y el secretario de Emergencias de la institución, Gabriel Ive.

Por parte de la Municipalidad participaron el jefe de Gabinete, Carlos Bonicatto; el secretario de Hacienda y Finanzas, Sebastián Genatti; y el subsecretario de Salud, Isidro Lescano; entre otras autoridades.

Cruz Roja Argentina

Es una asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia en el territorio argentino y parte integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo.

Su misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para eso, trabaja a través de 65 filiales y 33 Institutos Superiores en conjunto con las comunidades. Su labor está orientada por los 7 Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: Humanidad, Independencia, Imparcialidad, Neutralidad, Voluntariado, Unidad y Universalidad.

La filial de La Plata se creó poco después de la fundación de la ciudad con el fin de dar respuesta a las necesidades de una población en pleno crecimiento, desde entonces fue fundamental durante epidemias y accidentes ferroviarios y en la inundación de abril de 2013 desplegó un operativo sin precedentes, disponiendo sus instalaciones como centros de recepción de donaciones, base de operaciones de rescatistas y refugio para los damnificados.