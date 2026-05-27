Obelisco cumple 90 años en Buenos Aires: qué habrá en la celebración

El Obelisco cumple 90 años y la Ciudad de Buenos Aires lo celebrará este sábado con una propuesta especial que combinará tecnología, música en vivo y actividades culturales hasta la madrugada del domingo.

La iniciativa, denominada “La Noche del Obelisco”, tendrá como gran atractivo un espectáculo de mapping 3D proyectado sobre el histórico monumento, acompañado por shows musicales y distintas intervenciones artísticas sobre Avenida Corrientes. Además, habrá actividades gratuitas, artistas itinerantes y promociones gastronómicas en bares, pizzerías y restaurantes de la zona.

El histórico monumento, inaugurado el 23 de mayo de 1936 y diseñado por el arquitecto Alberto Prebisch, se transformó con el paso de las décadas en uno de los símbolos más reconocidos de la Argentina y en el punto elegido por miles de personas para celebraciones populares, eventos deportivos y manifestaciones culturales.

Entre las propuestas destacadas, vecinos y turistas también podrán acceder a la experiencia panorámica desde la cima del Obelisco, que desde 2025 cuenta con ascensor y mirador a más de 67 metros de altura, ofreciendo una de las vistas más impactantes de la capital argentina.

Con una programación que une historia, cultura y entretenimiento, el festejo buscará homenajear a uno de los íconos más representativos del paisaje porteño y reforzar el atractivo turístico de la Ciudad.