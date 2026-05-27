Alpine y Franco Colapinto: la Sprint de Montreal que lo acercó a los puntos

Franco Colapinto volvió a destacarse este sábado en el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 al completar una sólida carrera Sprint en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, donde terminó noveno tras largar desde el 13° lugar.

El joven argentino tuvo una salida agresiva y efectiva, aprovechando distintos espacios en las primeras vueltas para ganar posiciones rápidamente y mantenerse en ritmo dentro del pelotón medio. Con un manejo firme y sin errores, logró sostener el rendimiento durante toda la competencia y quedó a un paso de ingresar en la zona de puntos.

La actuación tomó relevancia porque Colapinto venía de un viernes complicado por inconvenientes técnicos en su monoplaza, situación que había condicionado parte de su preparación en pista. Sin embargo, el piloto de Alpine mostró capacidad de recuperación y volvió a dejar señales positivas en una temporada que lo tiene cada vez más competitivo dentro de la máxima categoría.

Ahora, el argentino buscará trasladar ese buen ritmo a la clasificación y a la carrera principal del domingo, con la expectativa de pelear nuevamente por posiciones importantes en el trazado canadiense.