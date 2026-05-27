Panamericana, kilómetro 51,5: un puente cayó sobre la autopista en Escobar

Un impactante accidente ocurrió este sábado por la madrugada sobre la Autopista Panamericana, a la altura de Escobar, cuando un camión arenero impactó contra un puente peatonal y provocó el derrumbe de parte de la estructura sobre la calzada.

#Panamericana 🚨 Se derrumbó un puente peatonal sobre la Panamericana en Escobar tras el choque de un camión.



Otro vehículo quedó atrapado bajo la estructura y hubo cortes totales en ambos sentidos de la autopista. 📷 📷



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El siniestro se registró en el kilómetro 51,5 del Ramal Campana, mano hacia provincia. Según las primeras informaciones, el conductor del camión habría perdido el control luego de que explotara uno de los neumáticos del vehículo, situación que derivó en el choque contra uno de los pilares del puente.

Como consecuencia del fuerte impacto, la estructura cedió y cayó sobre la autopista justo cuando circulaba otro camión con acoplado, que terminó atrapado debajo de los bloques de hormigón. Además, un automóvil particular sufrió daños materiales en medio de la secuencia del accidente.

En el lugar trabajaron bomberos, personal policial y ambulancias del SAME, que asistieron a los conductores involucrados. A pesar de la magnitud del episodio, no se registraron heridos de gravedad ni traslados hospitalarios.

Por las tareas de remoción y seguridad, las autoridades dispusieron cortes totales en ambos sentidos de la Panamericana entre los kilómetros 50 y 51,5, lo que generó importantes demoras y complicaciones en el tránsito durante gran parte de la mañana.