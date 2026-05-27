Emilia Mernes negó crisis con Duki y explicó qué pasó con Tini Stoessel

Emilia Mernes decidió responder públicamente a los rumores que en las últimas semanas la vincularon con supuestas peleas dentro de la escena musical y una crisis sentimental con Duki.

Durante una entrevista televisiva, la artista aseguró que su relación con el cantante atraviesa un buen momento y desmintió las versiones que hablaban de distanciamiento. “Seguimos más fuertes que nunca”, expresó al referirse a los trascendidos que circularon en redes sociales y programas de espectáculos.

Además, Emilia también fue consultada por la supuesta tensión con Tini Stoessel y otras figuras del ambiente musical. Sin entrar en detalles, reconoció que existieron conversaciones privadas, aunque evitó profundizar sobre el tema y prefirió mantener la situación en reserva.

La cantante sostuvo que muchas de las versiones difundidas fueron “mentiras” y admitió que algunas situaciones la afectaron emocionalmente. Sin embargo, aclaró que eligió enfocarse en su presente artístico y evitar responder cada rumor que aparece públicamente.

Lejos de la polémica, Emilia adelantó que trabaja en un nuevo disco y aseguró que próximamente anunciará novedades para sus seguidores, priorizando su música por encima de los escándalos mediáticos.